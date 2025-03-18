  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi sonrası Meclis karıştı

İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi sonrası Meclis karıştı

Güncelleme:

CHP grubu, TBMM Genel Kurulu'nda, Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesini protesto etti.

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal etti. Üniversiteden yapılan açıklamada, "Araştırma Raporu'nda adı geçen kişi dahil mezun olan 28 kişinin yatay geçiş kararlarının ve bu kararlara dayalı olarak bu kişilerin elde ettikleri mezuniyetlerin ve diplomaların “yokluk” ve “açık hata” gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edilmesine karar verilmiştir." denildi.

MECLİS'TE PROTESTO

CHP grubu, TBMM Genel Kurulu'nda, İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine tepki gösterdi. 

Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildiEkrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildiGüncel

 

DHA

Etiketler ibb meclis protesto CHP vekil
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erdoğan'ın elini öpüp harçlık alan Türkiye güzelinin yeni görevi belli oldu Erdoğan'ın elini öpüp harçlık alan Türkiye güzelinin yeni görevi belli oldu Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildi Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildi Kayıp olarak aranırken ölü olarak bulunmuştu; altından korkunç bir gerçek çıktı! Kayıp olarak aranırken ölü olarak bulunmuştu; altından korkunç bir gerçek çıktı! Türkiye'ye kim dost, kim düşman anketinde herkesi şaşırtan sonuç Türkiye'ye kim dost, kim düşman anketinde herkesi şaşırtan sonuç İfadeye çağrılan ünlü spiker Ece Üner hakkında karar verildi İfadeye çağrılan ünlü spiker Ece Üner hakkında karar verildi SONAR'ın anketi partilerin oylarındaki ''bebek katili'' etkisini ortaya koydu SONAR'ın anketi partilerin oylarındaki ''bebek katili'' etkisini ortaya koydu Sanatçı Züleyha Ortak'ın evinin önünde cinayete kurban gitti Sanatçı Züleyha Ortak'ın evinin önünde cinayete kurban gitti Defne Joy Foster'ın 16 yaşındaki oğlu yıllar sonra ortaya çıktı Defne Joy Foster'ın 16 yaşındaki oğlu yıllar sonra ortaya çıktı Hava buz kesecek: Önce yağmur, ardından kar geliyor! Hava buz kesecek: Önce yağmur, ardından kar geliyor! Cem Küçük'ten yeni operasyon iddiası: Ünlü iş insanını işaret etti Cem Küçük'ten yeni operasyon iddiası: Ünlü iş insanını işaret etti
Eski Türkiye güzeli Sevcan Danlı'nın son hali ve isyanı olay oldu Eski Türkiye güzeli Sevcan Danlı'nın son hali ve isyanı olay oldu Türkiye'nin önde gelen kadın giyim markasının sahibi konkordato ilan etti Türkiye'nin önde gelen kadın giyim markasının sahibi konkordato ilan etti Otogarda iğrenç olay! Otobüs şoförü 16 yaşındaki muavini taciz etti Otogarda iğrenç olay! Otobüs şoförü 16 yaşındaki muavini taciz etti Bir döneme damga vuran güzel oyuncu Ceyda Ateş, Trump'ın evinden çıktı! Bir döneme damga vuran güzel oyuncu Ceyda Ateş, Trump'ın evinden çıktı! Hayatını kaybeden Tanyeli'nin vasiyeti ortaya çıktı Hayatını kaybeden Tanyeli'nin vasiyeti ortaya çıktı MHP'li Semih Yalçın'ın zor anları... ''Sayın Öcalan''ı duyunca... MHP'li Semih Yalçın'ın zor anları... ''Sayın Öcalan''ı duyunca... BYD’den elektrikli otomobil sektörünü baştan sona değiştirecek adım BYD’den elektrikli otomobil sektörünü baştan sona değiştirecek adım İşte Galatasaray'ın İstanbul'daki yeni evi: Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri İşte Galatasaray'ın İstanbul'daki yeni evi: Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri Hükümetten genel af ve umut hakkı açıklaması Hükümetten genel af ve umut hakkı açıklaması 10 ilde seçim anketi sonuçları açıklandı: CHP 8, AK Parti 2 ilde birinci çıktı 10 ilde seçim anketi sonuçları açıklandı: CHP 8, AK Parti 2 ilde birinci çıktı