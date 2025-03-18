İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi sonrası Meclis karıştı

CHP grubu, TBMM Genel Kurulu'nda, Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesini protesto etti.

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal etti. Üniversiteden yapılan açıklamada, "Araştırma Raporu'nda adı geçen kişi dahil mezun olan 28 kişinin yatay geçiş kararlarının ve bu kararlara dayalı olarak bu kişilerin elde ettikleri mezuniyetlerin ve diplomaların “yokluk” ve “açık hata” gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edilmesine karar verilmiştir." denildi.

MECLİS'TE PROTESTO

CHP grubu, TBMM Genel Kurulu'nda, İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine tepki gösterdi.

DHA