İmamoğlu'nun Erdoğan'a yanıtı sosyal medyayı salladı: Söz uçar icraat kalır

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün AK Parti grup toplantısında yaptığı açıklamalara cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün AK Parti grup toplantısında hedef aldığı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan videolu cevap geldi.

Erdoğan bugünkü konuşmasında “Göz bebeğimiz Marmara’yı ve İstanbul’u her yerinden basiretsizlik akan yatırım düşmanı bir zihniyetin keyfine terk etmeyeceğiz” demişti.

Erdoğan daha sonra bu sözlerinin yer aldığı videoyu sosyal medya hesaplarından da paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu paylaşımlarına İBB Başkanı İmamoğlu başka bir videoyla yanıt verdi.

İmamoğlu yanıtında, “Söz uçar İCRAAT kalır. Yaptığımız ileri biyolojik arıtma tesisleri, yapımı devam eden dev tesisler, 2017’de durdurduğunuz 10 metro inşaatını tekrar başlatmamız, istihdam ofisleri, en güçlü sosyal projeler, icraatlerimizin sadece bir kısmı... Gerisi videoda” ifadelerini kullandı.