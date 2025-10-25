İmamoğlu'nun tutuklandığı operasyonu günler öncesinden bilen gazeteciden bir olay iddia daha

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı 19 Mart'ta operasyonu 11 Mart'ta duyuran gazeteci Sinan Burhan bu sefer de CHP'nin içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen bazı isimlerin yeni bir parti kurabileceğini iddia etti.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve gözaltına alınıp İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı 19 Mart tarihinden 8 gün önce İmamoğlu'nun bayram öncesi gözaltına alınabileceğini söyleyip, gözaltı gerekçelerini de açıklayan Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan bu sefer de terörsüz Türkiye süreciyle ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.

Burhan, tv100'de mahkeme kararının yalnızca hukuki bir gelişme olmadığını vurgulayarak "Bu karar, CHP içinde iç dengeleri kökünden sarsabilecek bir dönüşümün başlangıcı olabilir" ifadelerini kullandı.

Burhan, kararla birlikte parti içinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen kesimlerin yeni bir yol ayrımına geldiğini iddia etti. Kılıçdaroğlu'na yakın bazı il ve ilçe başkanları ile milletvekillerinin "yeni parti kurma" seçeneğini gündeme aldığını öne süren Burhan, "Bazı isimler 'yeni parti kuralım' önerisiyle Kılıçdaroğlu'nun kapısını çalabilir" diye konuştu.

Burhan, mahkeme kararının Ekrem İmamoğlu'nun muhtemel adaylık ihtimalini fiilen bitireceğini düşündüğünü belirterek "Bu gelişme, CHP içindeki dengeleri Özgür Özel lehine kuracak; Özel'i hem parti lideri olarak tescilleyecek hem de cumhurbaşkanı adaylığına yaklaştıracak" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu ve eski yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun kısa süre içinde "partideki yanlışlıklar" ve "yolsuzluk iddiaları" üzerine açıklamalarda bulunacağını iddia eden Burhan, "Mahkeme sürecini etkilememek için şu anda sessiz kalan Kılıçdaroğlu, karar sonrası kamuoyuna açıklama yapacak" ifadelerini kullandı.