İmamoğlu'nun zaferi sonrası ilginç iddia: ''Erdoğan telefonlara çıkmıyor''

Yeniçağ gazetesinden Erdem Avşar'ın haberine göre AK Parti, YSK’nın tartışmalı kararı ile bugün yenilenen İstanbul seçimlerinden de büyük bir hüsranla çıktı.

Başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere tüm bakanlarını 31 Mart öncesi sahaya sürek AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerden büyük bir yara alınmasının ardından odak noktasını İstanbul’a çevirmişti.

Tüm Bakanlar Kurulu’nun sahada olduğu İstanbul sürecinden de beklenilen sonuç alınamayınca Erdoğan’ın faturayı Bakanlarına kestiği belirtildi.

"ERDOĞAN TELEFONLARA ÇIKMIYOR"

Öyle ki İstanbul sürecine dahil olmak istemeyen Erdoğan anketlerden

duyduğu rahatsızlık yüzünden seçime bir hafta kala yeniden meydanlara inmişti.

Erdoğan’ın seçimlerin ardından Bakanların telefonlarına yanıt vermediği bildirildi.

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Erdoğan’ın “Katkılarından fazla zararları oldu” dediği Bakanlar Kurulu’nda değişikliğe gitmesi bekleniyor.

AK Parti Genel Başkanı’nın başta damadı ve Ekonomi Bakanı Berat Albayrakolmak üzere sahada yeterince etkili olmadığı isimlere.