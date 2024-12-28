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İmarlı görüşmesi sonrasında DEM Parti'den ilk açıklama

İmarlı görüşmesi sonrasında DEM Parti'den ilk açıklama
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DEM Parti heyetinin İmralı’daki ziyaretine ilişkin, "İmralı görüşmeleri umarım yeni yılda yeni bir dönem açar." dedi.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Ortasu (Roboski) köyünde 28 Aralık 2011'de 34 sivilin hayatını kaybettiği Uludere Katliamı'nın anma programı düzenlendi.

Köy mezarlığındaki programa katılan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla görüşerek, "başsağlığı" diledi.

Bakırhan, burada yaptığı açıklamada DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'den oluşan DEM Parti heyetinin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile bugün yaptığı görüşmeye ilişkin konuştu.

''UMARIM YENİ YILDA YENİ BİR DÖNEM AÇAR''

Tuncer Bakırhan görüşmeyle ilgili ''DEM Parti'den İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan'ın İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunu ziyaret etmelerinin önemli olduğunu belirten Bakırhan, "İmralı görüşmeleri umarım yeni yılda yeni bir dönem açar." ifadesini kullandı.

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Etiketler tuncer bakırhan dem parti imralı PKK terörist abdullah öcalan
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