İnce'den TRT'ye ateş püskürdü: ''Haram olsun''

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce Çorum'da konuştu. İnce yayınlarında kendisine yer vermeyen TRT'yi zehir zemberek sözlerle eleştirdi: "Dün bazı kanalları aradım, neyse bugün bana yayınlarında yer verdiler. Ama şu TRT var ya TRT.. TRT'yi yöneten zat, orası babanın çiftliği değil. Bak buradan hep birlikte haykırıyoruz, TRT sana verdiğimiz paralar haram olsun, boynunda kalsın, zıkkım olsun. Size öyle bir haddinizi bildireceğim ki.. Siz kimsiniz ne zannediyorsunuz kendinizi."



CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce Çorum’da konuşuyor. İşte İnce’nin konuşmasından önemli satır başları;

‘ÇORUM HAK ETTİĞİNİ ALIYOR MU?’

“Bütün dünyanın şunu bilmesini isterim. Siz bütün dünyanın insanları Mısır’a gidiyorsunuz piramitleri görmeye. Piramitlerin yapıldığı dönemde Çorum’da Hititler vardı. Mısır’da o dönemde kısasa kısas vardı. Hititlerde daha modern olan tazminat vardı. Acaba Çorum 3500 yıl sonra hak ettiğini alıyor mu? Allah’ın izniyle cumhurbaşkanı olduğum zaman Çorum’daki o kaplanı yeniden kükreteceğiz. Size cumhurbaşkanı adayı olarak sözümdür. Mazot 27 kat arttı. Ben ayın 19’unda manifestomu Samsun’da hazırlayacağım. CHP Genel merkezi de açıklayacağım. 4 Mayıs’ta adaylığımı açıkladığımda parti rozetimi çıkarttım. Tek olan şey bir grubun olamaz. Bayrak tektir, cumhurbaşkanı herkesin cumhurbaşkanıdır. Ben AK Partili analara sesleniyorum. Çocuklarınızı iyi okullarda okutacağız.

‘EMEKLİYE 1000 LİRA YALAN , KADAMELİ’

Gençler, evlatlarım, öğrencilerim kardeşlerim pasaportunuz Kapıkule’den sonra iş yapacak. Ezdirmeyeceğim sizi. Üniversitede okuyan arkadaşlar size 500’er yüz lira parayı Türkiye Cumhuriyeti devleti verecek. Üniversitede okurken 475 lira kredi alıyorsunuz, size meydanlarda pislik diyen bir cumhurbaşkanı değil size öğretmen ağabeyiniz gibi geleceğinizi düşünerek, işe giremediğin taktirde o 475 lirayı işsiz kaldığın sürece devlet size ödeyecek. Her emekliye bayramda bin lira dediler yalan. Herkese bin lira yok, 300 lira var 500 lira var. Kademeli. Yalan söylüyorlar yalan.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Çorum’da Hürriyet Meydanı’nda toplanan vatandaşlara seslendi. Bir vatandaş konuşma alanına çıkarak Muharrem İnce’ye bir kavanoz bal hediye etti.

EMEKLİLİKTE ‘YAŞ’A TAKILANLARA MÜJDE

40 saatlen sonra memur mesaisini alıyor ama polis alamıyor. Kanayan bir yara var emeklilikte yaşa takılanlar. Olmaz diyar 60 yaşını bekleyeceksin. Onların da bu sorunlarını en küçük bir zaman diliminde çözeceğiz.

Eyy Erdoğan sen hiç şeker fabrikası yaptın mı, sen hiç TEKEL yaptın mı? Köprü yapmak kolay iş. 50 sene önce Demirel yaptı birinci köprüyü, ikinci köprüyü Özal yaptı. Üçüncü Köprüyü Erdoğan yaptı ben de dördüncü köprüyü ben yaparım ne olacak. Bir gönül köprüsü kurmak istedim. Bu milleti barıştırmak istiyorum, uzlaşmak istiyorum. Karamollaoğlu’na Akşener’e Demirtaş’a Erdoğan’a gittim. Hepsine başarı diledim. İsrail Müslümanları katlediyor. Türkiye’nin iri olması lazım diri olması.

‘MERKEZ BANKASI BAŞKANINI NASIL MAKAMINA ÇAĞIRIRSIN?’

Nasıl olur da sen Merkez Bankası Başkanı’nı sen makamına çağırırsın? Para güven ister? Kamuda yükselme. Komiser olmak için FETÖ’cü olmak gerekmeyecek. Herkes şunu bilecek diyecek ki kardeşim ben doğru iş yaparsam müdür, vali olurum.

Pasolig’i neden kurdular. Kaldıracağız Pasoligi. Muharrem İnce stadlara girdiği zaman Ak Partililer de beni alkışlayacak.

Dolar 2020’de şöyle olacak dediklerinde 2020’nin de önüne geçmişiz. Bunu nasıl düzelteceğiz. Özgür vatandaşlar yetiştireceğiz. Türkiye şu anda bir otomobilden 100 euro kazanıyor yani fason çalışıyoruz fason. Marka bize ait değil. Fason üretimden nasıl çıkacağız. ARGE ile çıkacağız ve marka olacağız. Marka olamadığınız zaman boşa çalışırsınız boşa. Kindar nesil marka yapamaz. Cumhurbaşkanını eleştireceksiniz benim dönemimde.

‘TC KİMLİK NUMARASINI YAZIN YOKSA…’

Dünyada şu anda endüstri 4.0’dan bahsediliyor. Kömür yakarak nükleer enerji, bunlarla enerji sorunumuzu çözemeyiz. Her şeyin başı enerji. Şu anda tükettiğimiz enerji 100 olsun, Türkiye’nin güneş enerjisi miktarı 130, neden yapamıyoruz çünkü depolamak sorun. İşte o çocukları yurt dışına bunu öğrenmesi için göndereceğim. Bir insanı hayatta anası babası bir de öğretmeni kıskanmaz. Şimdi bir kampanya yapıyoruz. Bizim hemşeri atlıyor devletin uçağına yanında 300 koruma, sizin de bana destek olmanız lazım. Şöyle ateşleyin bakayım banka önlerinde kuyruğa girin bakalım devletin örtülü ödeneği ile mi kampanya yapılıyor milletin parasıyla mı? Fırına biraz odun atın bakalım, ateşleyin biraz. Cebe atmıyacağız kampanyada kullanacağız. Ama bağışlarınıza TC Kimlik numarasını yazmayı unutmayın yoksa devletin kasasına gider.

TRT’YE AĞIR SÖZLER

Dün bazı kanalları aradım, neyse bugün verdiler. Ama şu TRT var ya TRT.. TRT’ye yöneten zat, orası babanın çiftliği değil. Bak buradan hep birlikte haykırıyoruz, TRT sana verdiğimiz paralar haram olsun, boynunda kalsın, zıkkım olsun. Size öyle bir haddinizi bildireceğim ki.. Siz kimsiniz ne zannediyorsunuz kendinizi.

Hazır mıyız Çorum? Şimdi kinim yok. Rövanş intikam duygum yok ama iki konuyu ciğerime yazdım. Bir Soma’da yeri düşen madenciye tekme atan vardı ya onu ciğerime yazdım. TRT’yi de yanına yazdım. Bu milletin bu fakir milletin hakkını Recep Tayyip Erdoğan’a yedirmenin hakkını sana yedireceğim. Ergenekon’da Silivri’de bu ülkenin insanlarına yaptıkları yanlışlıkları hiç kimseye yaptırmayacağız. Tayyip Erdoğan’ı yargılayacak mısın? diyor, benim işim değil. Benim işim bir adil yargı düzeni kurmak. O sistem ister beni ister Erdoğan’ı yargılar. Yüksek yargıçlar benimle Yalova’ya gelip elma toplamayacak.

‘ABD PKK İLE İŞBİRLİĞİ YAPARSA’

Amerika bizim eski müttefikimiz ama PKK ile işbirliği yaparsa gereğini yaparız. Eyy Amerika diye posta koyuyor sonra gidip 10 milyar dolarlık uçak alıyor. Eyy Almanya diyor posta koyuyor sonra yenilenebilir enerji ihalesini Almanya’ya veriyoruz. Bizim Türkiye’de yanlışlıklarımız dış politika ile iş politikanın birbirine karışık yapılması ile yapıldı.”