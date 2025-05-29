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İnfaz düzenlemesi Meclis'te: AK Partili Güler detayları açıklıyor

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AK Parti, infaz düzenlemesi ile ilgili kanun teklifini, Meclis Başkanlığı'na sundu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, düzenlemenin detaylarını açıklıyor.

10. Yargı Paketi'nde yer alan infaz düzenlemesi, AK Parti tarafından Meclis Başkanlığı'na sunuldu. 

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 30 maddeden oluşan düzenlemenin hangi mahkumları kapsayacağı, kimlerin tahliye olabileceği konusunda TBMM'de basın toplantısı düzenliyor. 

Güler'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"30 maddeden oluşan kanun teklifini Meclis'e sunduk.

Adalet Komisyonu Başkanlığı'na havale edilecek. Yarın, cumartesi ve önümüzdeki günlerde komisyon çalışmalarının planlaması biraz sonra arkadaşlarımız tarafından gerçekleştirilecek.

2002'den beri birçok düzenlemeyi hayata geçirdik. Aksayan yönlerin iyileştirilmesi, sistemin sonuç verici çalıştırılabilmesi amacıyla kanun teklifini hayata geçirdik.

Yerelde görev yapan hakim ve savcılarımızın, STK'larımızın temsilcileriyle uzun zamandır çalışmalar yürütüyoruz.

Bu kanun teklifimiz bir başlangıç, devam edeceğiz."

 

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Etiketler infaz düzenlemesi ak parti
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