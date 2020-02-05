İnfaz indirimi düzenlemesi Meclis'e geliyor

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İnfaz indirimi düzenlemesine ilişkin çalışmalara değinen Gül, şunları söyledi:

"İnfaz düzenlemesi yakın zamanda Meclise gelecek. Meclis'in gündeminde. Şu tarihte olur diyemeyiz. Cumhurbaşkanımız da söyledi bir kaç hafta içinde neticeye kavuşur. Uzun zamandır üzerinde çalışılıyor. Meclis'in takdir edeceği gündeme bağlı. Toplumu rahatsız etmeden hakkaniyet ve adalet çerçevesinde hazırlanacak. AK Parti grubu da bunun üzerinde çalışıyor."

Adalet Bakanı, Necip Hablemitoğlu cinayeti için ise şu ifadeleri kullandı:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı cinayeti sorguluyor. Faili meçhul cinayetlerden birisi. Biz aydınlatılmasını istiyoruz. Bir iade talebi oldu. Talebimiz uluslararas sözleşmelere göre iadenin yapılması. Adaletin tecellisi için şüphelinin bağımsız yargının önüne çıkarılmasını istiyoruz. taleplerimizi yineleyeceğiz."