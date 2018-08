İran: Türkiye'nin yanındayız

İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Behram Kasımi ‘’Biz İran halkı ve devleti olarak iyi ve kötü günlerde her zaman Türkiye milleti ve devletinin yanında olduk ve bundan sonra da olmaya devam edeceğiz.’’ ifadelerini kullanarak ABD’nin Türkiye’ye ekonomik baskıları karşısında İran’ın Türkiye’nin yanında yer aldığını vurguladı.



İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Behram Kasımi yaptığı bir açıklamada ‘’Başkaları milletlerin iradesini tehdit ederek zorla değiştiremezler. Öncelikle Bir ülke Başkanının başka bir ülkeye ekonomik baskı uygulamaktan zevk almasından teessüf ederiz. bu yöntem bir sonuca varmayacak. Akıl, mantık ve hoşgörünün dünya ülkeleri arasındaki ilişkilerde temel alınmasını umarız.’’ ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü açıklamasının devamında ‘’ ’Biz İran halkı ve devleti olarak iyi ve kötü günlerde her zaman Türkiye milleti ve devletinin yanında olduk ve bundan sonra da olmaya devam edeceğiz.’’ dedi.



İranlı diplomat ‘’Türkiye halkı ve hükumetinin, Türkiye sınırları dışından bu ülkeye dayatılan baskıları kontrol etmesini ve başarıya erişmesini umuyoruz. böyle de olacağından eminiz zira başkaları milletlerin iradesini tehdit ederek zorla değiştiremez.’’ dedi.



‘’Bugün bu mesajı komşu ülkemize vermek istiyorum ki bu sayede İran’ın onların yanlarında yer aldığını bilsinler ve asla yalnız olduklarını düşünmesinler. biz her zaman Türkiye’nin yanında kalacağız ve elimizden gelen her türlü yardımı yapacağız.’’ ifadelerini kullanan Behram Kasımi’nin açıklamaları İran ve dünya medyasında geniş yer buldu.



İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Behram Kasımi açıklamasının sonunda ‘’ İran ve Türkiye ilişkileri her zaman iyi bir ilişki oldu ve eminim bundan sonra da böyle olacaktır. içinde bulunduğumuz koşullarda bir birimiz için çok iyi ortaklar olacağımızdan ve Türkiye ile İran’ın bir birine olması gerektiği şekilde yardım edeceğinden eminim.’’ dedi.

ZARİF DE DESTEK VERMİŞTİ

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin Türkiye'ye yönelik başlattığı baskılara karşı Türkiye'nin yanında olduklarını duyurmuştu.