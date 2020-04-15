''İşlerine gelmeyen haberleri terör kapsamına sokuyorlar''

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un, kiraladığı vakıf arazisine kaçak yapı yaptırdığı ile ilgili gazetemizin “Boğaz’da kaçak var” başlığıyla duyurduğu habere “terör” soruşturması başlatılmasına CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel tepki gösterdi. Özel, “Yürütme işine gelmeyen her habere terör kılıfı uydurmaktan vazgeçmelidir. Başsavcılık, kanuna aykırı işlem yapıyor” dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un, kiraladığı vakıf arazisine kaçak yapı yaptırdığı ile ilgili gazetemizin “Boğaz’da kaçak var” başlığıyla duyurduğu habere “terör” soruşturması başlatılmasına CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel tepki gösterdi. Özel, “Yürütme işine gelmeyen her habere terör kılıfı uydurmaktan vazgeçmelidir. Başsavcılık, kanuna aykırı işlem yapıyor” dedi.

Özel, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, haberi yapan gazeteciler hakkında soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kanuna aykırı işlem yaptığını belirterek, şunları söyledi:

“İŞİNE GELMEYEN HABERLERİ ‘TERÖR’ KAPSAMINA SOKMAK”

“Vahim olan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca apar topar bir soruşturma başlatılması ve haberin ‘terör örgütlerine hedef gösterme’ suçu kapsamına sokulmak istenmesidir. Bu, yürütme organının ‘haber’ ve ‘terör’ kavramlarını nasıl iç içe gördüğünü, işine gelmeyen haberleri ‘terör’ kapsamına sokmak için her türlü bahaneyi kullanma isteğini en üst perdeden kanıtlamaktadır. Yürütme organı, yargı üzerindeki baskısını kullanarak, tepki duyduğu her haber için terör kılıfı uydurma alışkanlığından vazgeçmelidir. Bu girişim, ifade özgürlüğü alanında sicili bozuk olan bir iktidarın, sicilini daha da bozmaktan başka bir işe yaramayacaktır. Başsavcılık, kanuna aykırı işlem için soruşturma açacağına, adeta kanun dışılığa geçit vermekte ve kamunun haber alma hakkına saldırmaktadır.”

“CUMHURBAŞKANLIĞI BÜROKRASİSİ KANUNU ÇİĞNİYOR”

Özel, Altun’un Kuzguncuk’taki ikametine ve ikametinin hemen yanında bulunan vakıf arazisine kanuna aykırı işlem yaptığını öne sürerek, “Vatandaşların çivi dahi çakamadığı bir bölgede, bir Cumhurbaşkanlığı bürokratının kanuna aykırı işlem yapması kabul edilemez. Başsavcılık, kanuna aykırı işlem için soruşturma açacağına, adeta kanun dışılığa geçit vermekte ve kamunun haber alma hakkına saldırmaktadır” dedi.

NÜFUZUNU KULLANMA SUÇLAMASI

Altun’un, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevi dışında birden çok geliri olduğunu da öne süren Özel, Altun’u makam nüfusunu kullanmakla da suçlarken, vakıf arazisinin kiralama şekli konusunda açıklama beklediklerini söyledi.

Özel, “Cumhurbaşkanlığı bürokratı, vatandaşlarımızın açlık ile Koronavirüs arasında sıkıştığı bir dönemde kanunları çiğnemekle meşguldür. Koronavirüs önlemleri kapsamında çok sayıda ihale ertelenirken ve örneğin yapılan Kanal İstanbul ihalesi çok büyük tepki çekerken 8 Nisan günü Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün Altun’un ikametinin yanı başındaki arazi için kiralama ihalesini iptal etmemesi de dikkat çekicidir. Bu arazinin ne kadara kiralandığı, ne kadarlık bir süre için kiralandığı, ihaleye kimlerin katıldığı gibi detaylar da şeffaflık ilkesi çerçevesinde kamuoyuna taraflar tarafından açıklanmalıdır” ifadesini kullandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI YETKİYİ BELEDİYELERDEN ALMAYA ÇALIŞIYOR

Boğaziçi bölgesine ilişkin kamuoyuna bir süre önce yansıyan ancak gelen tepkiler üzerine geri çekilen bir kanun taslağı bulunduğunu anımsatan Özel, şu görüşlere yer verdi:

“Bu taslak, Boğaziçi Alanı’na ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine ait yetkilerin belediyelerden alınarak üyeleri Cumhurbaşkanlığı’nca atanacak Boğaziçi Başkanlığı’na devredilmesini içeriyordu. Bu çalışmanın varlığı ve Üsküdar Kuzguncuk’ta yaşananlar birlikte düşünüldüğünde, Boğaziçi gibi İstanbul’un gözbebeği olan ve tüm dünyanın üzerine titrediği bir bölgeye ilişkin yetkinin Cumhurbaşkanlığı’nda olmasının doğuracağı sakıncalar bir kez daha görülmüştür. Herkesin koronavirüs salgınıyla mücadeleye yoğunlaştığı bir dönemde, ‘inşaata çıkan her yol mubahtır’ anlayışını benimseyen yürütme organının en üst düzey bürokrasisinin rant odaklı ve kanun dışı faaliyetlerini sonlandırmadığı da asla unutulmamalıdır.”

Konuyu TBMM gündemine taşıdığını ifade eden Özel, Cumhurbaşkanlığı, Kültür Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı’ndan açıklama beklediklerini kaydetti.