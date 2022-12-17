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İsmail Saymaz HDP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

İsmail Saymaz HDP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
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Gazeteci İsmail Saymaz, HDP'nin cumhurbaşkanlığı seçiminde Gültan Kışanak'ı aday göstereceğini iddia etti.

HalkTv yazarı İsmail Saymaz; HDP'nin cumhurbaşkanlığı seçiminde bir kadın aday göstermeye karar verdiğini belirterek, eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı ve eski Siirt Milletvekili Gültan Kışanak'ı cumhurbaşkanı adayı olarak göstereceğini iddia etti.

Saymaz, bugünkü yazısında 'HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Gültan Kışanak' ara başlığıyla şu bilgileri paylaştı: 

"HDP, cumhurbaşkanlığı seçiminde bir kadın aday göstermeye karar verdi. Bu isim eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı ve eski Siirt Milletvekili Gültan Kışanak.

 Altı yıldır cezaevinde olan Kışanak hakkında kesinleşmiş bir hüküm bulunmuyor.

Bir HDP yetkilisi, Kılıçdaroğlu’nun aday gösterilmesi halinde Kışanak kararını gözden geçirebileceklerini belirterek, “Gereken bütün kolaylıkları gösteririz” diyor." 

İsmail Saymaz'ın Halktv'deki yazısının tamamı için...

Etiketler ismail saymaz halk tv gültan kışanak hdp'nin adayı cumhurbaşkanı adayı 2023
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