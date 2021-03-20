İsmail Saymaz TCMB başkanlığı için yeni adayını açıkladı, sosyal medya yıkıldı!

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın 4,5 aylık görev süresi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevden alınmasını "ti"ye alan Sözcü yazarı İsmail Saymaz'ın, Ağbal'ın yerine Yılmaz Vural'ın ismini önermesi sosyal medyada geniş yankı buldu.

Sözcü Gazetesi yazarı İsmail Saymaz Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınmasına yönelik bir tweet paylaştı. Saymaz, paylaştığı tweette Merkez Bankası Başkanlığına bir isim önerisinde bulunarak, "Bu gidişle Merkez Bankası’nın başına Yılmaz Vural geçer. Şampiyon yapamasa da azından ikinci ligden birinci lige çıkarıyor." ifadelerine yer verdi.

'DÖNÜŞ PLANI' OLARAK YORUMLANMIŞTI

Naci Ağbal'ın görevden alınabileceğini iki gün önce belirten Economist dergisi, Erdoğan’ın Berat Albayrak'ın sicilini ve Merkez Bankası’nın döviz rezervlerini iç siyasette kullanmasını 'dönüş planı'nın parçası olarak yorumlamıştı. Öte yandan Naci Ağbal'ın yerine Şahap Kavcıoğlu atandı.