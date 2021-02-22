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  4. 22 Şubat 2021 21:49

İsmail Saymaz'ın canlı yayında Merve Oruç'a sözleri olay oldu

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz'ın katıldığı bir canlı yayında Merve Oruç'a verdiği cevap sosyal medyada olay oldu.

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TV 100 ekranlarında yayınlanan Ahu Özyurt'un sunduğu 10'dan 12'ye programının konuğu gazetesi İsmail Saymaz, Merve Oruç'un sözlerine sosyal medyayı sallayan bir cevap verdi.

Oruç'un ekonominin çok iyi olduğunu iddia etmesi üzerine "Neden Berat Albayrak istifa etti o zaman?" diyen Saymaz, sözleriyle Ahu Özyurt'u da güldürdü.

 

TV100

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