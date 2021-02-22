İsmail Saymaz'ın canlı yayında Merve Oruç'a sözleri olay oldu

TV 100 ekranlarında yayınlanan Ahu Özyurt'un sunduğu 10'dan 12'ye programının konuğu gazetesi İsmail Saymaz, Merve Oruç'un sözlerine sosyal medyayı sallayan bir cevap verdi.

Oruç'un ekonominin çok iyi olduğunu iddia etmesi üzerine "Neden Berat Albayrak istifa etti o zaman?" diyen Saymaz, sözleriyle Ahu Özyurt'u da güldürdü.