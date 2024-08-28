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İsrail'in Batı Şeria'daki uygulamalarına Dışişleri'den sert tepki

İsrail'in Batı Şeria'daki uygulamalarına Dışişleri'den sert tepki
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Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria’daki operasyonlarının yasa dışı olduğunu belirterek, Gazze’deki uygulamaları Batı Şeria’ya taşıyacaklarını belirten İsrail Dışişleri Bakanını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

İsrail’in Batı Şeria’da başlattığı yasa dışı operasyonu ve İsrail Dışişleri Bakanının Gazze’deki uygulamaları Batı Şeria’ya da taşıyacakları yönündeki açıklamasını şiddetle kınıyoruz.

Netanyahu Hükümetinin Filistin halkına yönelik soykırımcı politikaları, uluslararası güvenliğe yönelik başlıca tehdittir.

İsrail’in, uluslararası hukuku tamamen hiçe sayan bu eylemlerine karşı gerekli cezai ve zorlayıcı tedbirlerin alınması şarttır.

İsrail’i kayıtsız şartsız destekleyen bir avuç ülkenin, hukuka ve insanlık vicdanına aykırı bu tutumlarından bir an önce vazgeçmesi gerekmektedir.

Etiketler Dışişleri'nden İsrail'e kınama İsrail savunma bakanına kınama İsrail Batı Şeria uygulamaları
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