İsrail'in küstah açıklamasına Ankara'dan tokat gibi yanıt

İsrail Dışişleri İşleri Bakanlığı sözcülüğünün resmi Twitter hesabından Türkiye’yi hedef alan küstah bir açıklama yapılmış ve “Erdoğan kendi ülkesinin zor sorunlarıyla ilgilense daha iyi olur” denilmişti.



Açıklamada, Kudüs’teki Müslümanlar’dan “azınlık” olarak bahsedilerek Kudüs için “Yahudilerin başkenti” vurgusu yapılmıştı. Açıklamada “Osmanlı İmparatopluğu günleri geçti. Kudüs geçmişte de, şimdi de, gelecekte de her zaman Yahudilerin başkenti olacaktır. Geçmişteki uygulamalardan çok farklı olarak, Kudüs'teki yönetim güvenliğe, serbestliğe, ibadet özgürlüğüne ve tüm azınlıkların haklarına saygılıdır. Cam saraylarda yaşayanlar, atılan taşlara karşı dikkatli olmalı” ifadelerine yer verilmişti.

O sözlere Dışişleri Bakanlığından tepki geldi. Yazılı olarak yapılan açıklamada “Sayın Cumhurbaşkanımızın Harem-i Şerif’teki son gelişmeler hakkında ifade ettikleri hususlara ilişkin olarak İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü tarafından yapılan haddini bilmez açıklamayı kınıyoruz” denildi.

İsrail'den Erdoğan'a olay yaratacak sözler

İşte Türk Dışişleri’nin yaptığı o açıklama “Osmanlı döneminde Filistin’de farklı dinlere ve mezheplere mensup cemaatler yüzyıllarca barış içinde birlikte yaşamış ve ibadetlerini özgürce yerine getirmiştir. Bu bağlamda, Osmanlı döneminde sergilenen benzersiz hoşgörüyü en iyi Musevilerin bilmesi ve takdir etmesi beklenir. Bugün de Türkiye Cumhuriyeti’nde Musevilerin inanç ve ibadet özgürlükleri devletimizin güvencesi altındadır.



Tüm Müslümanlar için en kutsal üçüncü mekan olan Harem-i Şerif bütün İslam Âleminin en öncelikli konularının başında yer almaktadır. Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze’de süregiden İsrail işgali 50. yılını doldurmuşken Doğu Kudüs’ün işgal altında olduğu gerçeğini örtbas etmeye çalışmanın bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına ve Filistin-İsrail ihtilafının çözülmesine faydası olmayacağı açıktır. İsrail’e düşen sorumluluk, biran önce aklıselimi hâkim kılıp, Harem-i Şerif'te statükoya dönmek ve ibadet özgürlüğünün önündeki engelleri tümüyle kaldırmaktır”