23 Haziran’da yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçiminde yüzde 54.21 oy alarak başkan seçilen Ekrem İmamoğlu saat 17:00'da İl Seçim Kurulu'ndan mazbatasını almak üzere 17.00 sıralarında İstanbul Adliyesi'ne geldi. İmamoğlu’na eşi ve oğlunun yanı sıra CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu da eşlik etti.

MAZBATASINI ALDI

Burada mazbatasını İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Ziya Bülent Öner’den teslim alan İmamoğlu, yaptığı teşekkür konuşmasında “Şehrimize, milletimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. İstanbulumuz hem Türkiye’mizin hem Avrupa’nın en büyük kenti. Elbette bu seçim sürecindeyken bütün İstanbul İl Seçim Kurulu çalışanlarına, 39 ilçe seçim kurulu başkanlarına ve çalışanlarına, sandık kurulu üyelerine, tüm siyasi partilerin temsilcilerine, sandıktan çıkan neticeyi milletimizin iradesinin tecelli etmesini sağlayan demokrasi neferlerine teşekkür ediyorum” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı - FOTO-GALERİ

İMAMOĞLU GÖREVİ DEVRALDI

Mazbatasını teslim alan İmamoğlu, Saraçhane’deki belediye binasına geçti. İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda görevi vekaleten yürüten İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan devraldı.

"KENDİSİNE BAŞARILAR DİLİYORUM"

Yerlikaya, "Görevimi şimdi Sayın İmamoğlu'na devrediyorum. Kendisini tebrik ediyor, başarılar diliyorum" dedi.

'YANLIŞLARDAN SAKINACAK BİR YÖNETİM ANLAYIŞINI ORTAYA KOYMAK İSTİYORUM'

İmamoğlu ise şunları söyledi:

"Sayın valimize çok teşekkür ediyorum. İBB'nin mührünü devraldım. Elbette ki böyle kadim bir kentte belediye başkanlığı yapmanın kutsallığını herkes biliyordur. Bu şehrin maneviyatına, geçmişten bugüne hizmet görmüş tüm alanlarına sahip çıkacak, yanlışlardan sakınacak bir yönetim anlayışını ortaya koymak istiyorum. İstanbul'umuzun çok şeye ihtiyacı var, Allah mahcup etmesin."

"YENİ BİR BAŞLANGIÇ"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Twitter hesabından da 'Yeni bir başlangıç' etiketiyle bir paylaşım yapıldı.