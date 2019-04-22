İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 11 milyon TL'lik ''dev'' ihale

Elektronik Kamu Alımları Platformu’nun sitesinde İBB’nin “2016 yılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Web Sitesi Tasarım, Yazılım Bakım Geliştirme ve Yayıncılık Hizmetleri İşi” ihalesine yönelik ayrıntılar yer aldı.

Sözleşmenin 1 Şubat 2016 tarihinde yapıldığı ihalenin maliyetinin yaklaşık 13 milyon 483 bin 90 TL olduğu öne sürüldü.

Sözleşme bilgilerinden sadece 11 milyon 81 bin 992 TL’lik tek teklifin yer aldığı ihaleyi İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İstanbul Dijital Medya Ticaret Anonim Şirketi yani bilinen adıyla Medya A.Ş. kazandı.