İstanbul seçimi hakimlerine HSK incelemesi !

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini bazı sandık kurulu başkanlarının kamu görevlisi olmadıkları gerekçesiyle iptal eden YSK, “bu usulsüzlüğü” yaptığı gerekçesiyle İstanbul’daki 13 ilçe seçim kurulu başkanı hakkında 31 Mayıs’ta HSK’ya suç duyurusunda bulunmuştu. YSK dilekçe ekinde, seçime ilişkin iptal kararını da göndermişti.

HSK 1. Dairesi, YSK’nın suç duyurusunu görüştü ve ilçe seçim kurulu başkanı hâkimler hakkında inceleme başlattı. İddiaları araştırmak üzere görevlendirilen HSK müfettişlerinin hazırlayacağı rapor doğrultusunda karar verilecek.

Suç duyurusunda hâkim ismi belirtilmediği, müfettiş araştırması sonucu, kanuna aykırı görevlendirme yapanların belirleneceği bildirildi.