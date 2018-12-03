Türkiye ile İngiltere arasında iade krizi ! İnceleme başlatıldı
Türkiye ile İngiltere arasında iade krizi ! İnceleme başlatıldı
Adalet Bakanı açıkladı: 70 puan barajı geri dönüyor
Adalet Bakanı açıkladı: 70 puan barajı geri dönüyor
Elektrik ve doğalgazdaki Ağustos-Eylül zamları geri alınacak mı ?
Elektrik ve doğalgazdaki Ağustos-Eylül zamları geri alınacak mı ?
İstanbul'da binlerce araca sessiz sedasız, habersiz FSM cezası !
İstanbul'da binlerce araca sessiz sedasız, habersiz FSM cezası !
İstanbul trafiği polislerden alınıyor ! Artık zabıtalara emanet olacak !
İstanbul trafiği polislerden alınıyor ! Artık zabıtalara emanet olacak !
Enflasyon rakamlarının ardından dolar yeniden yükselişe geçti
Enflasyon rakamlarının ardından dolar yeniden yükselişe geçti
Kim Milyoner Olmak İster'de 5 bin TL'lik soru şaşırttı
Kim Milyoner Olmak İster'de 5 bin TL'lik soru şaşırttı
CHP'ye saldırı şoku ! İlçe binasını darmadağın ettiler
CHP'ye saldırı şoku ! İlçe binasını darmadağın ettiler
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 03 Aralık 2018 13:02

İstanbul trafiği polislerden alınıyor ! Artık zabıtalara emanet olacak !

Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Hedefimiz İstanbul’da şehir içi trafiği belediye ile zabıtalarımızla eş güdüm içinde ilk başta yürütmek daha sonra da onlara devretmektir' ifadesini kullandı.

İstanbul trafiği polislerden alınıyor ! Artık zabıtalara emanet olacak !
A+ A-

Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yenikapı Miting Alanı'nda 'Trafik Motosikletleri Teslim Töreni'nde yaptığı konuşmada, 'Hedefimiz İstanbul’da şehir içi trafiği belediye ile zabıtalarımızla eş güdüm içinde ilk başta yürütmek daha sonra da onlara devretmektir' ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'Trafik Motosikletleri Teslim Töreni'ndeki konuşmasından satır başları şu şekilde;

"Önümüzdeki günlerde toplam 6600 personel daha emniyet teşkilatımıza Aralık’ın yarısından sonra katılacak. İnşallah bunun 1500 tanesini tekrar trafiğe vereceğiz.

Özellikle İstanbul’a 400-500 şehir için trafik polisi nakledeceğiz.

1200 üzerindeki bekçi İstanbul’da görevlendirilmek üzere belirlendi. İnşallah Şubat’ın sonunda var olan 2800 bekçimize ek olarak İstanbul’da 1200 bekçimiz daha 4000 bekçi göreve başlamış olacak.

Hedefimiz İstanbul’da şehir içi trafiği belediye ile zabıtalarımızla eş güdüm içinde ilk başta yürütmek daha sonra da onlara devretmektir. Bunu sağlarsak bir başka değişimin altına imza atmış olacağız."


 

zabıta , istanbul trafiği , süleyman soylu , trafik polisi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM