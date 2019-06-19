İstanbul Valiliği'nden Meral Akşener'e skandal yasak !

İstanbul Valiliği, İYİ Parti lideri Meral Akşener’in 23 Haziran seçimleri kapsamında İstanbul içinde gerçekleştirdiği ziyaretlerden biri olan Beyoğlu “Demokrasi Çadırı” ziyaretini sakıncalı buldu.

Ziyaretin aynı gün AK Parti’nin de Beyoğlu’nda gerçekleştireceği halka açık toplantı nedeniyle yasaklandığı öne sürüldü.

Akşener, Bakırköy'de yaptığı konuşmada yasaklama olayını şöyle duyurdu:

Gelirken yaşadığımız bir hadiseyi söyleyeyim sizlere. Bir ilçede haber geldi ki o ilçede çadırımızı ziyaret edemezmişiz… Olsun… Şart değil.

Rahatsızlık veriyorsa çadırdan dolayı biz de esnafımızla hemhâl oluruz. Onu da mı yasakladılar, apartman zili çalarım.

Bunlar olacak, son 3 gün. Asabiyet had safhada. Biz sakin olacağız.