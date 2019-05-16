İstanbul'a 9 yıl sonra ''insani hak'' geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun su da indirim vaadi gerçekleşti. AK Parti ve CHP grubunun oyları ile hayata geçirilen uygulamada her İstanbullu için 'İnsani Su Hakkı' da getirildi. Yani her 2.5 metreküp suyun 0.5 litresi ücretsiz olacak. İnsani Su Hakkı BM İnsan Hakları Konseyi tarafından 2010 yılında kabul edilmişti. Hak 23 Haziran seçimleri öncesi, kayyum valinin yönetimindeki İBB tarafından İstanbul'a biraz gecikmeli de olsa getirildi!

Seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da suya yüzde 40 indirim vaadi dün İBB Meclisi'nde AK Parti ve CHP Grubunun oyları ile hayata geçirilirken yeni bir düzenlemeye de gidilerek her İstanbullu için ücretsiz “İnsani Su Hakkı” oranı belirlendi. Buna göre konutlarda tüketilen kişi başı her 2,5 metreküp suyun 0.5 metreküpü (500 litre) “İnsani Su Hakkı” kapsamında İstanbullulara ücretsiz ulaşacak. ‘İnsani su hakkı’ yenilenen İstanbul seçimleri öncesinde BM İnsan hakları konseyinde kabul edildikten 9 yıl sonra Türkiye’ye de geldi. İzmir'in eski Dikili Belediye Başkanı CHP'li Osman Özgüven bu uygulamayı hayata geçirdiği için o dönem kamu zararı yarattığı iddiası ile yargılanmış ve beraat etmişti.

İMAMOĞLU NEFES ALDIRDI

Seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 18 günlük kısa görev süresi içinde verdiği indirim talimatları İstanbulluya rahat bir nefes aldırdı. İmamoğlu'nun vaatleri doğrultusunda AK Parti grubunun çoğunlukta olduğu İBB Meclisi'nde toplu taşıma ve su ücretlerinde dün indirim yapıldı. Suya konutlarda kademeli olarak yüzde 46'ya varan, işyerlerinde ise yüzde 10 indirim sağlandı. İndirimin dışında yeni bir uygulamaya da geçilerek 500 litrelik su ücretsiz hale getirildi.

Su indirimine ilişkin oya sunulan komisyon raporunda TÜİK verilerine göre İstanbul'da hane halkı büyüklüğünün 3,4 kişi olduğu, İstanbul'da kişi başı aylık ortalama su tüketiminin 2.5 metreküp olduğu dikkate alınarak hanede tüketilen her 2.5 metreküp suyun 0.5 metreküpünün yani 500 litresinin “İnsani Su Hakkı” kapsamında ücretsiz verilmesi de kararlaştırıldı.

“İnsani Su Hakkı” konut abonelerinin aylık tüketiminin 30 metreküplük kısmına kadar uygulanacak. Yani 15 metreküp su kullanan bir ailenin 3 metreküp suyu ücretsiz olacak. 7 kişilik bir ailede her bireyin 500 litre bedava su kullandığı hesaplanırsa bu rakam toplamda 3,5 ton su anlamına geliyor. İBB Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu, bu yeni uygulamanın İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kapsamında olduğunu açıkladı. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 1948 yılında BM Genel Kurulu'nda kabul edilmişti. BM İnsan Hakları Konseyi, 2010 yılında da su hakkını, insan hakkı olarak kabul etmişti.