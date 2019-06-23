İstanbul'a dört bir yandan seçmen aktı !

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oy kullanmak için dört bir yandan seçmen aktı

Türkiye bugün 10 milyon 560 bin 963 yurttaşın katılacağı İBB Başkanlığı seçimine kilitlendi. Seçimde, YSK’nin tartışmalı kararıyla mazbatası iptal edilen Millet İttifakı adayı İmamoğlu, Cumhur İttifakı adayı Yıldırım, Saadet Partisi adayı Necdet Gökçınar, Vatan Partisi adayı Mustafa İlker Yücel ve 17 bağımsız aday yarışacak. Seçim nedeniyle havalimanları ve otogarlarda yoğunluk yaşandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oy kullanacak seçmenler İstanbul’a aktı. İstanbul Havalimanı’nda ve 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda özellikle dün sabah saatlerinden yoğunluk yaşandı.

Sandık başına gitmek üzere şehir dışından tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı’na gelenler nedeniyle geliş terminalinde yer alan bagaj bölümünde ve çıkışlarda yoğunluk yaşandı. Özellikle dün sabah saatlerinde Antalya, Sivas, Trabzon, Malatya, Diyarbakır ve İzmir’den gelen uçakların dolu olması dikkat çekti. Yurttaşlar görevini yapmak üzere İstanbul’a geldiklerini söylediler.

Diyarbakır’dan oy kullanmak için gelen Mehmet Emen, aslında Ankara’da işi olduğu ancak seçim nedeniyle ilk önce İstanbul’a geldiğini ve oyunu kullandıktan sonra da Ankara’ya gideceğini söyledi. Eşiyle birlikte Trabzon’dan gelen Dursun Çağlayan ise “Hem Trabzon’da hem İstanbul’da işlerimiz var. Seçimde oy kullanacağız. Sonra da Trabzon’a gideceğiz. Seçim için de hayırlısı olsun diyelim” dedi. Sivas’tan gelen İbrahim Tansel “Sivas doğumluyum. İstanbul’da ikamet etmekteyim. Oyumu her zaman burada kullanıyorum. Özellikle oy kullanmak için geldim ama gelmişken bazı arkadaşları da göreyim dedim” diye konuştu.

Oy kullanmak için İstanbul’a gelen yurttaşlar 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda dün sabah erken saatlerden itibaren yoğunluğa neden oldu. Tamamen dolu gelen otobüsler nedeniyle yurttaşlar taksi ve servis bulmakta zorlanırken, otogar girişinde de otobüs kuyrukları oluştu. Birbiri ardına otogara giren otobüslerden inen yurtaşlar kalabalık nedeniyle servis ve taksi bulmakta zorlandı. Artan otobüs seferleri nedeniyle de otogar girişinde zaman zaman otobüs kuyrukları oluştu.

Münih’ten otobüs

Almanya’nın Münih şehrinden İstanbul’a da otobüs kaldırıldı. İstanbul’da seçmen kaydı bulunan ve çoğunluğu değişim programıyla Avrupa’ya giden gençlerden oluşan grup, oy verebilmek için 30 saatten fazla yol yaptı. Otobüs Maribor, Zagreb, Belgrad, Sofya güzergâhını takip ettikten sonra, Edirne’den yurda girerek İstanbul’a ulaştı.