''İstanbul'da AK Parti ile başa baş gidiyoruz''

Canan Kaftancıoğlu, Sözcü gazetesinden Hande Zeyrek'in sorularını yanıtladı.

Kaftancıoğlu, "CHP İstanbul'da sürpriz bir aday açıklayabilir mi?" sorusu üzerine "Bu süreci tüm İstanbul örgütüyle ve elbette kamuoyu araştırmalarında desteklenen isimlerle yürüteceğiz. İstanbul adayını İstanbul örgütü ve İstanbul halkı belirleyecek. Şu ana kadar 8 yerel yönetim çalıştayı yaptık. Örgütün tüm katmanlarıyla fikir alışverişinde bulunduk. Vatandaşların da saha ölçümleriyle düşüncelerini alıyoruz. İlçeleri 6 ana bölüme ayırdık. Hangi profilde adayların doğru olduğunu isimleri de ekleyerek genel merkeze sunacağız" dedi.

AK Parti'de Binali Yıldırım isminin konuşulduğu hatırlatılan Zeyrek, şöyle devam etti:

"Kim gelirse gelsin biz kendi adayımızla ve yapacaklarımızla ilgileniyoruz. Kente yaraşır, kent kimliğini yeniden ortaya çıkaracak, kenti ve geleceği kurtarmaya yönelik bir adayla ortaya çıkacağız. AK Parti'nin adayı kim olursa olsun Tayyip Erdoğan'ın adaymış gibi yansıtılacağını tahmin ediyoruz. Bizim için adaylarının kim olacağının önemi yok. Ölçümlerde gördük ki AK Parti'ye ve liderine oy vereceğini söyleyen seçmenlerin aday Tayyip Erdoğan bile olsa sonuca etkisi olmayacak. AK Parti'ye yerelde oy veren seçmenlerin yüzde 17'lik kısmı "Ben başka partiye oy verebilirim" diyor. Bizim gündemimiz sadece İstanbul olacak."

Kaftancıoğlu, bu yerel seçimlerde fırsat aralıklarının çok geniş olduğunu düşündüğüne söyledi. Diğer seçimlerden farklı olduğunu belirten Kaftancıoğlu, "Şu anda biz AK Parti ile İstanbul'da başa başız. Zaten o yüzden geçen gün kendi resmi anket şirketleri de 'AK Parti ittifak yapmazsa İstanbul'da kaybedebilir' dedi. Onlar da bu rakamları görüyorlar. Ciddi bir endişeden kaynaklı gider ayak bütün yarım kalan rant projelerini de hayata geçirmeye çalışıyorlar" diye konuştu.