İstanbul'da bir salgın hastanesi daha hizmete açıldı

İstanbul'da inşa edilen Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle hizmete açıldı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Murat Dilmener hocamız insanlara hizmet etmeyi hayat gayesi haline getirmiş gerçek bir gönül adamıydı. Hocamızın ismi gönüllerde hep yaşayacaktır. Türkiye sahip olduğu sağlık alt yapısı ve genel sağlık sigortası sistemiyle salgın sürecinde dikkatleri üzerine toplamış bir ülkedir. Salgın döneminde 2 ayı bulmadan hizmete sunduğumuz acil durum hastanelerinin örnek alınacak bir model olduğuna inanıyorum. Dünyada pek çok ülkenin geçici sahra ve prefabrik hastaneler kurarak çözmeye çalıştığı sorunu, biz çok daha kısa sürede kalıcı hastaneler inşa ederek aşmayı başardık.

"BU SAĞLIK KURUMLARI ÜLKEMİZİN YÜZ AKI OLACAKLARDIR"

Sağlık turizminde çok ciddi bir sıçrama yapıyoruz. (Acil durum hastaneleri) Bu sağlık kurumları ülkemizin yüz akı olacaklardır. Hamdolsun burada oluşturduğumuz ilave kapasiteye ihtiyaç kalmadan salgının yayılma hızını kırdık.

''TÜRKİYE'NİN İHTİYACI KAVGA DEĞİL ESER SİYASETİDİR''

Ülkemize ve milletimize özellikle hizmetle geçirdiğimiz her gün, her an bu yolda attığımız her adım, aldığımız her nefes için Rabb'imize hamd ettik. Türkiye'nin önünde özellikle demokrasiden ve kalkınmadan başka bir alternatif yoktur. Türkiye'nin ihtiyacı kavga değil eser siyasetidir. Koalisyonlu yılların Türkiye'yi nasıl dibe ittiğinin en çarpıcı ispatı son 18 yılda elde ettiğimiz kazanımlardır Tek numaraları ülkemizin ortak değerlerinin istismarı olanların devri artık kapanıyor. Demokraside ve ekonomide milletimize beklediği hizmetleri sunamayanların, vesayet oyunlarıyla iktidar devşirdiği dönemler geride kalmıştır. Her kim Türkiye'de demokrasiyi, özgürlükleri, adaleti, güvenliği, dış politikayı, kültürü, sanatı daha ileri seviyeye götüreceğine milleti ikna ederse ülke ona teslim edilir. Her kim daha çok yatırım, üretim, istihdam, iş, aş, daha yüksek hayat standardı sağlayacağı konusunda halkın desteğini alırsa ülkeyi o yönetir. Bunun dışındaki zorlamaların, iç ve dış ayak oyunlarının tamamı da milli irade duvarına çarpıp dağılmaya mahkumdur. Ülkemiz için ikinci çeyrek bir parça sıkıntılı görünse de sonrası aydınlıktır. Gelişmeler ve işaretler, salgın sonrası yeniden yapılanacak küresel ekonomide ülkemizin çok avantajlı bir konuma oturacağını gösteriyor. Sanayiden tarıma, ticaretten turizme kadar her alanda önce hızlı bir toparlanma, ardından çok daha hızlı bir atılım içine gireceğiz."

BAKAN KOCA: ACİL DURUM HASTANELERİMİZ TÜRKİYE İÇİN ZORUNLU PROJELERDİR

Törende konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, ''Acil durum hastanelerimiz Türkiye için zorunlu projelerdir. Risk ortadan kalkmış değil. Normalleşme, mücadeleden geri adım atmak anlamına gelmemelidir" dedi.

1008 YATAKLI HASTANE

Toplam 125 bin metrekare alana kurulan Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin 75 bin metrekare kapalı alanı ve 432'si yoğun bakım olmak üzere gerektiğinde yoğun bakıma dönüştürülebilecek 1008 yatağı bulunuyor.

16 ameliyathane ile hizmet verecek hastanede ileri teknoloji tıbbi donanım yer alıyor.