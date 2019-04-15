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  4. 15 Nisan 2019 13:09

İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na mazbatayı ver sloganları

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kazanan Ekrem İmamoğlu, Esenler'de gündeme dair açıklamalarda bulundu ve "Bugün işsizlik verileri açıklandı, 1 senede 1 milyon 260 bin kişi eklendi, bunları konuşalım ya" dedi.

İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na mazbatayı ver sloganları
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve Anadolu Ajansı (AA) verilerine göre İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığını kazanan Ekrem İmamoğlu, Esenler'in Kazım Karabekir mahallesinde semt pazarını ziyaret etti. 

İmamoğlu'nun geleceğini duyan çok sayıda vatandaş da bölgeye geldi. Oluşan kalabalık sonucu İmamoğlu, uzunca bir süre ilerleyemedi. Bu sırada vatandaşlar "İmamoğlu'na mazbatayı ver" sloganı attı.

İmamoğlu'nun pazarda sohbet ettiği bir kadın da "Neden size haksızlık yapılıyor, versinler mazbatayı" dedi. Bu sırada bir vatandaşın "Tansiyonlarımız yükseldi. Mazbatanı versinler artık" dediği duyuldu.

'ÇOK ÜZÜLÜYORUZ'

İmamoğlu daha sonra bugün açıklanan işsizlik rakamlarını değerlendirdi. "Çok üzülüyoruz" diyen İmamoğlu, "Bugün işsizlik verileri açıklandı. Resmi rakama göre 1 senede 1 milyon 260 bin kişi eklenmiş. Bunları konuşalım ya" ifadesini kullandı.

İmamoğlu, seçim sürecinin uzamasına tepki göstererek “Sanki bana mülklerini devrediyorlar. Bırakın işimizi yapalım. Vatandaşlarımız hizmetlerden memnun kalmazsa bir daha sandıktan çıkmayız. İşsizlik almış başını gitmiş her 3 gençten biri işsiz. Türkiye’nin gerçek gündeminden uzaklaşıyoruz, bu ülkenin gerçek meselelerini konuşmamız gerekiyor artık. Eğer mesele memleket meselesi ise hepimizin bir masa etrafında toplanmamız gerekiyor.” dedi
 
 
 

 

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