İstanbul'da HDP Gençlik Meclisi üyesi 10 kişi tutuklandı !

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açtığı soruşturma kapsamında 8 Kasım’da gözaltına alınan 35 HDP Gençlik Meclisi üyesi 8 günlük gözaltı süresinin ardından bugün İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Çok sayıda HDP’li ise adliye önüne gelerek gözaltıları protesto etti. HDP İstanbul Örgütü’nün düzenlediği eyleme HDP İstanbul İl Eşbaşkanları Erdal Avcı , Elif Bulut ve çok sayıda HDP yöneticisi ile üyesi katıldı. HDP İstanbul İl Örgütü Eşbaşkanı Erdal Avcı, bu keyfi gözaltılarla HDP’nin etkinliklerinin, çalışmalarının engellemek istendiğini vurguladı. Adliye sevk edilen HDP Gençlik Meclisi üyelerin 8 gündür açlık grevinde olduğuna dikkat çeken Avcı, onları bu tutumlarını desteklediklerini ve omuz verdiklerini ifade etti.

Özgürlükçü Hukukçular Platformu ( ÖHP) avukatlarından Müslüm Kocaoğlu, 8 Kasım 2019 tarihinde gözaltına alınan müvekkillerinin 4 gün gözaltında tutulduktan sonra hukuka aykırı bir biçimde haklarında tekrar 4 günlük ek süreli gözaltı kararı verildiğini aktardı.

10 KİŞİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen 35 HDP Gençlik Meclisi üyesinden 10’u akşam saatlerinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Konuya ilişkin HDP’nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Gençlerden korkmaları, faşist iktidarlarını gençlerin bitireceğini bilmelerindendir. Bilmedikleriyse HDP gençliğinin vazgeçmeyeceği, yılmayacağıdır” ifadeleri kullanıldı.