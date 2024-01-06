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İstanbul'da kritik zirve: Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

İstanbul'da kritik zirve: Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşıyla görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'ye gelen ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüşmesi başladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken arasındaki görüşme başladı.

Vahdettin Köşkü'ndeki görüşmenin ardından Blinken'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesi bekleniyor.

4. BÖLGE TURU

Blinken, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 4. kez bölge turuna çıktı.

Bölge turu kapsamında ilk olarak İstanbul'a gelen Blinken'ın, buradan Yunanistan'a geçmesi bekleniyor.

Blinken, Yunanistan'ın ardından Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail, Filistin ve Mısır'ı da ziyaret ederek temaslarda bulunacak.

AA

Etiketler abd türkiye Antony Blinken
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