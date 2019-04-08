İstanbul'da oylar yeniden sayıldı; işte saat 18:30 itibariyle İstanbul'da son rakamlar...

31 Mart yerel seçimlerinin kuşkusuz en çok merak edilen illerinin başında gelen İstanbul'da oy sayımlarına yapılan sayımlarla oy oranları değişmeye başladı.

Nefes kesen bir yarışa sahne olan İstanbul'da CHP ile İYİ Parti'nin kurduğu Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu ile AK Parti ile MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım arasında kıyasıya bir yarış sürüyor.

31 Mart yerel seçimlerinin resmi olmayan ilk sonuçlarına göre Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Ekrem İmamoğlu seçimleri en yakın rakibi Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı Binali Yıldırım'ın 20.388 oy önünde tamamlamıştı. Ancak AK Parti önce sonuçlara İlçe Seçim Kurulu'na itiraz etti. Ancak İlçe Seçim Kurulu'nun kararıyla yeniden yapılan sayımda aradaki oy farkı azalsa da İmamoğlu yine Yıldırım'ın önünde seçimi tamamladı. Bunun üzerine AK Parti bu sefer İl Seçim Kurulu'na itirazda bulundu. Aşağıdaki rakamalr İl Seçim Kurulu'nda geçersiz oyların yeniden sayılmasıyla oluşuyor. Ancak hemen belirtelim AK Parti İl Seçim Kurulu'na yaptıkları itiraz sonrası çıkacak sonuç için de Yüksek Seçim Kurulu'na itirazda bulunacağını açıkladı. YSK'nın da son kararı vermek için 3 gün süresi var.

İşte AK Parti'nin itirazı ve İl Seçim Kurulu'nun kararı sonrası yeniden sayılan geçersiz oyların sisteme girildiği YSK'daki son rakamlar:

Seçimler bittiğinde fark 20.388'di. Bakın bu fark şu anda ne oldu?

8 NİSAN PAZARTESİ Saat 18.30



Ekrem İMAMOĞLU : 4.170.868

Binali YILDIRIM : 4.155.659



FARK: 15.209



Yeniden sayılan sandık oranı: %94