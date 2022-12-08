İstanbul'da tahıl zirvesi

Türkiye ve Rusya heyetleri tahıl anlaşması kapsamında 8-9 Aralık'ta İstanbul'da bir araya gelecek.

Dışişleri kaynaklarından alınan bilgiye göre, istişarelerde Birleşmiş Milletler (BM) ile Tahıl Anlaşması’nın uygulanması gibi hususlar ile Ukrayna, Suriye’deki durum ve sınır ötesi insani yardımlara ilişkin BM mekanizması, Libya ve Filistin gibi konuların ele alınması öngörülüyor. Bakan Yardımcısı Vershinin’in, İstanbul Tahıl Anlaşması çerçevesinde faaliyetlerini sürdüren Müşterek Koordinasyon Merkezi’ni 9 Aralık’ta ziyaret etmesinin, 10 Aralık’ta tahıl sevkiyatına yönelik Rus heyetiyle saha incelemesinde bulunmasının planlandığı belirtildi.