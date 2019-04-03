İstanbul'daki oy sayımlarımda merak edilen rakamlar !

İstanbul’daki çeşitli seçim bölgelerinde gerçekleşen yeniden sayımlarda AKP umduğunu bulamadı. CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat’ın paylaştığı seçim sonuçlarına göre bazı sandıklarda CHP’nin oyu artarken, bazı sandıklarda da AKP’nin oyu arttı. Ancak bu artışın 10’lu rakamları geçmediği görüldü. YSK'nın verilerine göre fark 20 binin altına hiç düşmedi. 18 İlçede geçersiz oylar sayılıyor, Kartal 1. Bölge, Silivri ve Çatalca'da ise tüm oylar sayılıyor. CHP'li Karabat'ın verdiği son bilgilere göre Ekrem İmamoğlu'nun 4.170.939 oyu, Binali Yıldırım'ın ise 4.150.899 oyu bulunuyor.

İşte “AKP’nin itirazları üzerine yeniden sayılan sandıklarda CHP oyunu arttırıyor” diyen CHP Milletvekili Karabat ve PM üyesi Emine Gülizar Emecan’ın verdiği bilgiler;

Bakırköy‘de CHP Parti Meclisi Üyesi Emine Gülizar Emecan’ın bildirdiği verilere göre, AKP’nin oyu 86 azaldı, CHP’nin oyu 259 arttı.

Bayrampaşa'da tekrar sayılan 111 sandıkta AKP'nin oylarında 40 artış olurken CHP oylarında 15 artış oldu.

Beykoz’da 1. İlçe Seçim Kurulu’nun sayım kararı aldığı 133 sandıkta AKP oyu 24, CHP oyu 14 arttı. 2. İlçe Seçim Kurulu’nun yeniden sayım kararı verdiği 112 sandıkta AKP’nin oyu 36 artarken CHP oyu 7 adet arttı. (Toplam sandık sayısı 550)

Ümraniye‘de sayılan toplam sandık sayısı 747. Bu sandıklarda iptal oylar sayıldı. Toplam iptal edilen oy 12366. AKP'ye ilave 203 oy giderken, CHP'ye ilave 51 yazıldı. (Toplam sandık sayısı 1420)

Kartal’da yeniden sayılan 28 sandıkta CHP oyları 13 artarken, AKP’ye fazladan yazılan 30 oy silindi. Böylece Kartal’da 43 oy Ekrem İmamoğlu’nun lehine değişmiş oldu. Kartal’da 19:00 itibarıyla sayımlara ara verildi. Sayımın yarın sabah 9:30’da devam edeceği bildirildi. (Toplam sandık sayısı 1016)

Başakşehir’de yeniden sayılan 207 sandıkta AKP'nin oyları 57 adet artarken CHP oylarında 24 adet artış oldu. (Toplam sandık sayısı 779)

Bayrampaşa‘da tekrar sayılmasına karar verilen sandıklardan 34’ü sayıldı. Sayım sonucu AKP’nin 11, CHP’nin 4 oyu arttı. (Toplam sandık sayısı 295)

Çekmeköy‘de oyların tümü sayılıyor Sayılan 20 sandıkta CHP oyları 2 adet artarken AKP oylarında değişiklik olmadı. (Toplam sandık sayısı 509)

Şile'de 115 sandık sayıldı CHP’nin oyu 8 adet arttı.AKPnin oyu ise değişmedi. (Toplam sandık sayısı 115)

Adalar'da tüm sandıklar sayıldı. AKP’nin oy artışı 5 (beş) (Toplam sandık sayısı 39)

Bağcılar‘da 4. İlçe Seçim Kurulu, 83 sandıkta geçersiz oyların yeniden sayımına karar verdi. Toplam 377 geçersiz oydan AKP’ye 22 oy çıkarken, CHP’ye 5 oy yazıldı.

Çatalca‘da yeniden sayımına karar verilen 3 sandıkta AKP'nin oyu 1 (bir) arttı

Eyüp – Eyüp İlçe 2. seçim kurulundaki sayımı izleyen CHP İstanbul Milletvekili Gülizar Emecan da sonucu paylaştı. Sayımın tamamlandığı Eyüp 2. bölgede AKP'ye 50, CHP'ye 22 İlave oy çıktı.

Sarıyer'de yeniden sayılan 211 sandıkta AKP'ye 56, CHP'ye 15 oy eklendi

Fatih‘te yeniden sayılmasına karar verilen 50 sandıkta AKP’ye 11 CHP’ye 2 oy eklendi.

Esenler'de 1. Seçim Kurulu oyların yeniden sayılmasına yapılan itirazı reddederken 2. Seçim Kurulu ise yeniden sayıma karar verdi.Oylar yeniden sayılacak!

Tuzla'da sayımı yinelen 78 sandıkta AKP'nin oyunda 15 adet artış olurken CHP'nin oylarında 2 adet artış oldu.

An itibariyle YSK’nin güncel İstanbul seçim sonuçları:

Ekrem İmamoğlu: 4.170.939 (% 48.80)

Binali Yıldırım: 4.150.899 (% 48.56)

“EMSAL OLACAK BİR KARAR”

Maltepe ile ilgili de önemli bir bilgi paylaşan Karabat, “İstanbul İl Seçim Kurulu Maltepe'deki oyların tamamının sayılması kararını iptal ederek sadece geçersiz olanlarının sayılması gerektiğine karar verildi. Bu karar diğer ilçeler içinde emsal bir karar niteliğinde” dedi.

ÜMRANİYE'DE TOPLAM SANDIK 1420, AÇILIP YENİDEN İPTAL OYLARI SAYILAN SANDIK 620 AKP'YE İLAVE 167, CHP'YE İLAVE 42

CHP İstanbul Milletvekili iki tam gündür, hiç ayrılmadan Ümraniye oylarının toplandığı ilçe seçim kurulunda bulunuyor. Gece gündüz oyların zarar görmemesi için bekleyen Tanal, AKP'nin yaptığı itirazlar sonucunda İlçe Seçim Kurulu'nun iptal oyların yeniden sayılması sürecine de başından sonuna kadar eşlik etti.

Ümraniye'de 1420 sandığın 620'si şu ana kadar açıldı, bunlardaki iptal oylar tek tek kontrol edildi. Ve AKP umduğunu bulamadı: 620 sandıktaki iptal oyların yeniden değerlendirilmesinin sonucunda AKP'ye ilave 167 oy, CHP'ye ise ilave 42 oy çıktı.

Ümraniye'deki iç seçim kurulunda yapılan ve yarısı sonuçlanan iptal oy sayımının dökümü şöyle;

1 Nolu kurulda 204 sandık sayıldı, AKP'ye 47, CHP'ye 25 ilave oy çıktı.

2 nolu kuruldu 218 sandık sayıldı, AKP'ye 44, CHP'ye 11 ilave oy çıktı.

3 nolu kurulda 198 sandık sayıldı. AKP'ye 76, CHP'ye 6 ilave oy çıktı.

TANAL: ARADAKİ FARK MÜMKÜN DEĞİL KAPANMAZ

Mahmut Tanal, geçersiz oyların yeniden taranması sürecinde, AKP kadar, CHP'ye de ilave oy çıktığını vurgulayarak, “bu gidişle, aradaki 27 bin fark mümkün değil kapanmaz” dedi.

“AKP’NİN İTİRAZLARI REDDEDİLDİ”

Özgür Karabat'ın verdiği bilgiye göre; Pendik, Sancaktepe, Üsküdar, Beşiktaş, Gaziosmanpaşa, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Beylikdüzü, Güngören ve Küçükçekmece İlçe Seçim Kurulu bu ilçelerde AKP’nin itirazlarını reddetti. Bu ilçelerde tekrar sayım yapılmayacak.

YSK’NIN VERİLERİNDE FARK HİÇ 20 BİN ALTINA DÜŞMEDİ

AKP’nin itirazı üzerine İstanbul’un 17 ilçesinde geçersiz oylar yeniden sayılırken Yüksek Seçim Kurulu'nun sisteminde Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki fark 20 binin altına hiç düşmedi.