Piyasalar yangın yeri ! Dolar 5,81'i de aştı !
Piyasalar yangın yeri ! Dolar 5,81'i de aştı !
Fatih Portakal'dan 'dolar' paylaşımı dikkat çekti: Sorumlusu kim ?
Fatih Portakal'dan 'dolar' paylaşımı dikkat çekti: Sorumlusu kim ?
İstanbul'a yeni taksi dolmuş hatları geldi ! İşte yeni hatlar ve ücretleri
İstanbul'a yeni taksi dolmuş hatları geldi ! İşte yeni hatlar ve ücretleri
YSK'dan bir flaş karar daha: Mazbata AK Parti'ye verilecek !
YSK'dan bir flaş karar daha: Mazbata AK Parti'ye verilecek !
YSK'dan flaş iptal kararı ! CHP'nin kazandığı ilçede seçim iptal edildi
YSK'dan flaş iptal kararı ! CHP'nin kazandığı ilçede seçim iptal edildi
Sanal alemin son fenomen oyunu PUBG yasaklandı!
Sanal alemin son fenomen oyunu PUBG yasaklandı!
YSK'nın İstanbul kararı ne zaman açıklanacak ?
YSK'nın İstanbul kararı ne zaman açıklanacak ?
Meteoroloji'den dolu uyarısı! Otomobilleri battaniye ile sarmaya hazır olun
Meteoroloji'den dolu uyarısı! Otomobilleri battaniye ile sarmaya hazır olun
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 12 Nisan 2019 14:18

İstanbulkart'ı artık ödeme aracı olarak kullanabileceksiniz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan açıklamaya göre artık vatandaşlar İstanbulkart'ı market, restoran, kafeterya gibi tüm iş yerlerinde alışveriş kartı olarak kullanabilecek.

İstanbulkart'ı artık ödeme aracı olarak kullanabileceksiniz
A+ A-

18 milyon kullanıcısı bulunan ‘İstanbulkart’ın; market, restoran, kafeterya gibi tüm iş yerlerinde alışveriş kartı olarak kullanılması için ilk adım atıldı.

Ayrıca İstanbulkart'ın, banka kartına gerek duymaksızın tüm ATM'lerden para çekme veya yatırma işlemlerinde de kullanılabileceği kaydedildi. İstanbulkart'ın Türkiye genelinde 50 bini aşkın ATM ve yaklaşık 2,4 milyon ödeme noktasında, dünya genelinde ise 190 ülke, 2 milyon ATM ve 42 milyonu aşkın noktada kullanılabilir uluslararası ön ödemeli bir kart haline dönüşeceği ifade edildi.

TEK ÇEKİM

İstanbulkart ile alışverişlerde ödemelerin tek çekim olarak gerçekleştirileceği, TROY özellikli İstanbulkart çalışmalarının bu yıl sonuna kadar tamamlanmasının planlandığı belirtildi.
 
 

istanbul kart , troy , istanbulkart , ödeme aracı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM