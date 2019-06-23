SON DAKİKA
SEÇİM YASAKLARI KALKTI! İŞTE İBB BAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNİN İLK SONUÇLARI
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 23 Haziran 2019 18:40

İstanbullu seçmenin isyanı: Kime oy versem görevden aldı

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminde oy kullanan bir vatandaş, ''Kime oy versem görevden aldı'' diye isyan etti.

A+ A-

31 Mart'ta iptal edilen İstanbul seçimleri bugün yenilendi, vatandaşlar bir kez daha sandık başına giderek oyunu kullandı.

İki buçuk ayın sonunda yeniden sandık başına gelen İstanbullu bir vatandaşın ise isyanı gündem oldu.

"BUNU GÖREVDEN ALAMAZ DEDİM, ONU DA ALDI"
Euronews'in gerçekleştirdiği sokak röportajına konuşan bir vatandaş, "Ben bağımsız bir insana oyumu kullanmak isterim. Bugün Binali Yıldırım bağımsız bir aday değildir. Çünkü ben oyumu Kadir Topbaş'a verdim, görevden aldı. Davutoğlu'na verdim görevden aldı. Geçen sefer Ekrem İmamoğlu'na verdim, bunu görevden alamaz dedim. Onu da görevden aldı." ifadelerini kullandı.

istanbul , seçim
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM