İstanbullulara indirim müjdesi ! İmamoğlu su ve taşımada sözünü tuttu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimler öncesinde verdiği talimatları bir bir yerine getiriyor. İmamoğlu, ulaşım ve su fiyatlarında indirim için ilgili kurumlara talimat verdi.Kaynak Yeniçağ: Ekrem İmamoğlu'ndan ulaşım ve su indirimi talimatı

Yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ulaşım ve su fiyatlarında indirim öngören talimatları ilgili kurumlara verdi.

İmamoğlu’nun imzasının bulunduğu ulaşım talimatında, öğrenci aylık akbili 85 TL’den 50 TL’ye düşürüldü. Talimatta ayrıca 0-4 yaş çocuklu annelere ücretsiz taşıma kartı, 0-12 yaş çocuklara ise ücretsiz yolculuk hakkı verilmesi öngörüldü.

Öte yandan su fiyatları için verilen talimatta, konutlarda tüketilen suyun ilk 20 metreküpünde yüzde 40 oranında indirime gidilmesi istendi.

İndirimlerin Mayıs ayı Meclisi’nde gündeme gelmesi bekleniyor.

İşte o talimatlar;