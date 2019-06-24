İstanbul’un seçim haritası böyle değişti

Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul seçimlerini iptal ve yenileme kararının ardından mazbatası elinden alınan Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu, ilk seçimde 13 bin oy önde olduğu rakibi Cumhur İttifakı'nın

adayı AK Partili Binali Yıldırım'a yaklaşık 807 bin oy fark atarak başkanlığa ikinci kez seçildi. Sonuçlara göre İmamoğlu’nun oyu yüzde 54.21, Yıldırım’ınki ise yüzde 44.99 oranında.

İmamoğlu 4 milyon 169 bin 765, Yıldırım ise 4 milyon 156 bin 036 oy almıştı. Yıldırım'ın oy kaybına karşı, İmamoğlu oyunu artırdı. Yani 2.5 ay içinde en az 800 bin oy AK Parti'den, MHP'den ve SP'den CHP'ye kaymış durumda.

23 Haziran'da da aynı seçmen listesiyle seçime gidildi ve oy kullanan sayısında yaklaşık yüzde 1'lik bir artış oldu. Yeni gelen ve yüzde 1'lik artı katılım oranını sağlayan grubun da büyük bölümü CHP'ye yöneldi.

Ama daha önemlisi 31 Mart'ta AK Parti'ye ve Yıldırım'a oy veren özellikle AK Parti ve MHP seçmeninin fikir değiştirip bu kez CHP'ye oy atması oldu.

İstanbul’da yenilenen seçimin sonuçları, ilçe bazındaki haritayı da değiştirdi. 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde İstanbul'un 39 ilçesinin 14'ünde Ekrem İmamoğlu, 24'ünde ise Binali Yıldırım, Silivri İlçesi'ni ise MHP adayı kazanmıştı. Dünkü tekrarlanan seçimlerde ise İstanbul'un 39 ilçesinden 28'inde Ekrem İmamoğlu, 11'inde ise Binali Yıldırım galip geldi. Buna göre ilçelerde de seçim tekrarı yapılsaydı, AK Parti kazandığı 24 ilçeden 13'ünü kaybedecek, CHP İstanbul Büyükşehir Meclisi'nde çoğunluğu ele geçirecekti.

İmamoğlu dünkü seçimde; Bayrampaşa, Bahçelievler, Beyoğlu, Çekmeköy, Eyüpsultan, Fatih, Sancaktepe, Şile, Tuzla, Üsküdar, Beykoz, Çatalca ve Zeytinburnu olmak üzere 13 ilçeyi Binali Yıldırım'dan almış oldu. İmamoğlu ayrıca MHP'nin elinde bulunan Silivri'de kazanmış oldu.