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  4. 09 Temmuz 2019 09:09

İşte AK Parti'de istifası cebinde olanlar listesi!

AK Parti'nin kurucularından Ali Babacan’ın yeni bir siyasi oluşum için istifası sonrası Ankara kulislerinde istifası cebinde hazır olan AK Partililer olduğu iddia edildi. İşte gündeme bomba gibi düşen o liste...

İşte AK Parti'de istifası cebinde olanlar listesi!
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AK Parti’nin kurucularından ve önde gelen isimlerinden biri olan Ali Babacan’ın istifası Ankara gündeminde bomba etkisi yarattı. Kulisler bir anda ‘yeni istifalar gelecek’ iddialarıyla çalkanmaya başladı.

Gerçek Gündem'in haberine göre, Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, eski Başbakan Yardımcısı Prof. Beşir Atalay, eski Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eski Diyanet'ten sorumlu Devlet Bakanı Prof. Mehmet Aydın, eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün'ün de aralarında bulunduğu isimlerin önümüzdeki günlerde AKP'den istifa edecekleri, eski AKP MKYK üyesi ve eski Anayasa Mahkemesi Raportörü Osman Can'ın da yeni parti çalışmaları içinde yer alacağı iddia edildi.

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