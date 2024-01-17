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İşte AK Parti'nin Ankara adayı

İşte AK Parti'nin Ankara adayı
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AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının Turgut Altınok olacağı öğrenildi.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi AK Parti'nin Ankara adayının kim olacağı merak ediliyordu. Yarın düzenlenecek aday tanıtım toplantısı öncesi AK Parti'nin Ankara adayının kesinleştiği öğrenildi. 

ANKARA'DA TURGUT ALTINOK

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'u aday göstereceği öğrenildi. 

ADANA VE KAYSERİ ADAYI DA SIZDI

AK Parti'nin Adana ve Kayseri adayları da kulislerden sızdı. İddiaya göre, Adana'da Fatih Kocaispir, Kayseri'de ise Memduh Büyükkılıç aday olacak.

YARIN RESMEN AÇIKLANACAK

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının da açıklanacağı tanıtım toplantısı 18 Ocak Perşembe günü düzenlenecek. Toplantı perşembe günü saat 14.00'te ATO Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

 

Etiketler ak parti yerel seçim ankara adayı büyükşehir belediye başkanı
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