İşte AK Parti'nin listesinden seçimlere girecek HÜDA Par'lılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "yerli ve milli", MHP lideri Bahçeli'nin "terörü reddetmiş" ilan ettiği HÜDA Par'ın 14 Mayıs seçimlerine AK Parti'nin listelerinden gireceği açıklanırken, listeye girecek olan HÜDA PAR’ın 3 parti yöneticisinin ismi de belli oldu.

Hizbullah terör örgütüyle ilişkisi olduğuna dair tartışmaların sürdüğü HÜDA PAR’ın, Cumhur İttifakı’na katılacağını açıklamasının ardından ortaya yeni bir iddia atıldı.

Kulislerde HÜDA Par'ın Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Hüseyin Yılmaz ve Genel Başkan Vekili İshak Sağlam’ın 14 Mayıs seçimlerinde AK Parti listelerinden milletvekili adayı gösterilecekler konuşuluyor.

Cumhuriyet gazetesinden Selda Güneysu'nun haberine göre ise adı geçen HÜDA Par parti yöneticilerinin terör örgütü Hizbullah ile bağlantıları olduğu belirtildi.

Cumhuriyet'in haberine göre,



HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Hüseyin Yılmaz'ın Hizbullah çatı davasında “Dosyalarda gördüğüm domuz bağı ile öldürülmüş tek bir şahıs yoktur. Otopsi tutanakları da maktullerin fotoğrafları da domuz bağı iddiasını yalanlamaktadır. Beykoz’da ele geçen sorgu kasetleri yayımlanmış olsaydı halktan Hizbullah’a sempati oluşabilirdi. O kasetlerde JİTEM, Ergenekon vb. yapıların izleri var” yorumunu yapmıştı.

Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Hüseyin Yılmaz ve Genel Başkan Vekili İshak Sağlam, Kürtçe mevlit okutulan “Kutlu Doğum Haftası” etkinlikleri yapmasıyla bilinen MustazafDer’in genel başkanlığını yaptı. Dernek 2010’da, Diyarbakır 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce Hizbullah terör örgütü mensuplarını ve sempatizanlarını bir araya getirerek örgütsel birleşmeyi sağlamak”, “Örgüte eleman temini”, “Cezaevinde bulunan örgüt mensuplarının ve yakınlarının çeşitli ihtiyaçlarını gidermek” ve “Hizbullah’ın yayın organı İnzar dergisinin dağıtımını yapmak” gerekçeleriyle feshedildi. 6 yıl derneğin genel başkanlığını yapan Sağlam, 2010’da tutuklandı, “Hizbullah üyesi olma suçundan” 6 yıl 3 ay hapis yattı.

Sağlam’ın tutuklanmasının ardından ise derneğin genel başkanlığına Yılmaz getirildi. Yılmaz, derneğin Hizbullah bağlantısı için, “Belli bir tarihte Hizbullah diye illegal bir yapı vardı. Şu anda tabanda bu akıma karşı sempati besleyenler olabilir. Fakat şu an bizim nezdimizde yasal düzeyde faaliyet düzenleyen Mustazaflar vardır” açıklamasını yaptı. Yılmaz, Yargıtay’ın derneğin kapatılmasını onadığı 2012’ye dek genel başkanlık görevine devam etti.

Ayrıca Yapıcıoğlu, Sağlam ve Yılmaz’ın Hizbullah çatı davasında, Hizbullah terör örgütüne silahlı üye olmaktan yargılanan isimlerin avukatlığını yaptığı da belirlendi. Hizbullah’ı terör örgütü olarak görmediğini söyleyen Yapıcıoğlu ise örgüt üyelerinin savunma avukatlığı için “Onları savunmam tesadüf değildi. PKK dahil terör örgütü olarak anılan birçok dosyayı takip ettim” demişti.

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