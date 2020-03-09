İşte Ali Babacan'ın ekibi ! AK Parti'den sürpriz isimler var

Ali Babacan'ın kuracağı partinin kurucular kurulu belli oldu. Partinin ismi henüz açıklanmazken AKP'den istifa eden Mustafa Yeneroğlu ve Sadullah Ergin de kurucular kurulunda yer aldı.

Partinin ismi henüz açıklanmazken partinin kurucular listesi belli oldu. 90 kişiden oluşan kurucular listesinin 27'si kadınlardan, 16'sı ise genç isimlerden oluşuyor.

MECLİS'TE 11. PARTİ OLACAK

Mustafa Yeneroğlu'nun AK Parti'den istifa ederek bağımsız milletvekili olması nedeniyle Babacan'ın partisi, Meclis'te temsilen edilen 11. parti olacak.

AK Parti'nin görevden aldığı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur da listede bulunuyor.

ESKİ BAKANLAR LİSTEDE

Eski bakanlar Nihat Ergün ve Selma Aliye Kavaf da listede yer alıyor.

Ali Babacan'ın kurucular kurulunda yer alan bir diğer isim ise Ülkü Ocakları Kurucu Genel Başkanı Ramiz Ongun oldu.

Emekli yüzbaşı ve güvenlik uzmanı Metin Gürcan da listede yer alanlar arasında.

PARTİNİN İSMİ HENÜZ AÇIKLANMADI

Fox TV'de yayımlanan İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programına katılan Ali Babacan, "90 kurucu üyemiz hafta sonu bir kampa girdi ve tüzüğün son hali ortaya çıktı" demişti.

Partinin ismi henüz açıklanmazken AKP'den istifa eden Mustafa Yeneroğlu ve Sadullah Ergin de kurucular kurulunda yer aldı.

Babacan "Partizin adı adı Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) mi olacak?" şeklindeki soruya, "Partinin ismini Çarşamba günkü lansman programında teyit edeceğiz. Bu çıkan isim olabilir de, başka bir isim de olabilir" yanıtını vermişti.