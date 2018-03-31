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  4. 31 Mart 2018 12:28

İşte Bahçeli'nin masasındaki Cumhur ittifakı anketi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, yaptırdıkları son ankette Cumhur İttifakı'nın oy oranının %60 seviyesinde olduğunu belirtti.

İşte Bahçeli'nin masasındaki Cumhur ittifakı anketi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında yapılan görüşmelerin ardından AK Partil ile MHP arasında Cumhur İttifakı'nın kurulmasında mutabık kalındı.

2019 yılında yapılacak seçimlere birlikte girmeye hazırlanan iki parti, bir yandan da kamuoyu yoklamaları yaptırmaya başladı.

İTTİFAK OYLARI YÜZDE 60

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ittifak oylarının yüzde 60'a ulaştığını açıklamasından sonra MHP'den bu rakamları doğrulayan açıklamalar geldi.

CNN Türk canlı yayınına konuk olan MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Cumhur İttifakı'nın oylarının yüzde 60 seviyesinde olduğunu ifade etti.

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