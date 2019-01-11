Bursa'da korkutan deprem ! Sallandı...
Bursa'da korkutan deprem ! Sallandı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzon adaylarını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzon adaylarını açıkladı
Gaziantep'te boya fabrikasında korkutan yangın
Gaziantep'te boya fabrikasında korkutan yangın
Hollanda mahkemesinden FETÖ kararı
Hollanda mahkemesinden FETÖ kararı
Yıl sonunda dolar ne kadar olur ?
Yıl sonunda dolar ne kadar olur ?
Bakan Kurum'dan plastik poşet genelgesi
Bakan Kurum'dan plastik poşet genelgesi
İstanbul'da hareketli dakikalar ! İstinat duvarı çöktü, binalar boşaltıldı
İstanbul'da hareketli dakikalar ! İstinat duvarı çöktü, binalar boşaltıldı
İstanbul'a kritik uyarı ! Akşama kadar sürecek
İstanbul'a kritik uyarı ! Akşama kadar sürecek
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 11 Ocak 2019 19:48

''İşte bu yüzden liderimsin baba''

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekram İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü. Sosyal medyada bu görüşmeye gelen eleştirilere İmamoğlu'nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu böyle yanıt verdi.

''İşte bu yüzden liderimsin baba''
A+ A-

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü. İmamoğlu'nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu babası hakkındaki 'görüşme' eleştirilere sosyal medyadan yanıt verdi. Selim İmamoğlu, “İşte sen bu yüzden benim liderimsin baba” mesajını paylaştı.
 
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, dün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmüştü. Görüşme sonrasında Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbullu olduğunu ifade ederek, "Açıkçası oyunu da istedim. O da gülümsedi" açıklamasında bulunmuştu.

"İŞTE BU YÜZDEN BENİM LİDERİMSİN BABA"

Ekrem İmamoğlu’na Erdoğan’la görüşmesi nedeniyle eleştiriler de yöneltilmişti. Eleştirilere yanıt Ekrem İmamoğlu’nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu’ndan “İşte sen bu yüzden benim liderimsin baba” mesajıyla geldi.

"HALKA BEN BURADAYIM DEMEKTİR"

Mehmet Selim İmamoğlu, Facebook hesabından “Cumhurbaşkanını ziyaret etmek düşünülenin aksine sağlam bir duruştur. Halk ben buradayım ve işimin arkasındayım demektir” mesajını vererek şöyle devam etti:

“Mevzubahis saraysa bu saray yapılırken düşünülmesi gereken bir konuydu. Artık konumunu kabul etmemiz gereken bir cumhurbaşkanlığı külliyesi var. Bu külliyeye gitmemek boykot etmek sanıldığının aksine rakibi güçlendirir ferahlatır.”

chp , baba , erdoğan , mehmet selim imamoğlu , lider
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM