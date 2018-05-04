İşte CHP'nin adayı Muharrem İnce'nin adaylık konuşması

CHP'nin kapalı grup toplantısında Yalova Milletvekili Muharrem İnce, oy birliğiyle cumhurbaşkanı adayı olarak belirlendi. İnce aday olarak belirlenmesinin ardından yaptığı ilk açıklamada, "Her şey güzel olacak demiştim" ifadelerini kullandı.

CHP, Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda aday tanıtım toplantısı gerçekleştirdi. Salona İnce ile birlikte gelen Kılıçdaroğlu bir konuşma yaptı.

CHP lideri konuşmasının sonunda "Eski bir öğretmen yeni bir politikacı, sayın Muharrem İnce gel bakalım buraya" diyerek İnce'yi sahneye davet etti. İnce parti rozetini çıkartarak Kılıçdaroğlu'na teslim etti.

İşte Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları:

15 Temmuz darbe girişiminden sonra 20 Temmuz darbe girişimine giriştiler. O darbeye tek karşı çıkan CHP olmuştur. Bugün bir yol ayrımındayız. İttifak yapmak istiyoruz, neden diye soruyorlar. Birinci nedenimiz, yüzde 10 seçim barajını ve darbe hukukunu sıfırlamak istiyoruz. Sıfır baraj ittifakı istiyoruz. İki, seçme hakkının üzerindeki engelleri kaldırmak istiyoruz. Üç demokrasiyi geliştirmek için ittifak yapmak istiyoruz. Dört bu ülkede kutuplaşmaya son vermek için ittifak istiyoruz. Ve hep birlikte bu ülkede huzur içinde yaşamak istiyoruz. En geniş ittifakın olmasını istiyoruz. Bu çağrıyı bütün siyasi partilere açık yüreklilikle yapıyoruz.

Seçmen listeleri hazırlandı, herkes gidip kontrol etsin. İkinci görev, Hiç kimse haziran ayı tatil ayı denize gidelim deme lüksü yoktur. Herkes inadına bayram havası içinde sandığa gitmelidir.

"KİMSE VESAYET KURMAYA YELTENMESİN"

Bugün Türkiye 5 büyük sorunla karşı karşıyadır. Birincisi demokrasi ve milli irade ipotek altındadır. Bunu kurtarmak zorundayız. Sarayın evsayetini perçinlemek için Genelkurmay Başkanı ve Sarayın Sözcüsü bir başka cumhurbaşkanına gidip baskı kurmaktadır. Kimse demokasi üzerine vesayet kurmaya yeltenmesin. Bunu en başta Genelkurmay Başkanı ve İbrahim Kalın'a söylüyorum. Bu ayıbı ordunun üzerine gölge olarak düşürenlerin TSK'da yeri yoktur.

"HALKA DEĞİL RANTİYEYE ÇALIŞIYORLAR"

İkinci temel sorunumuz, dış politika. 16 yıl önce bütün dünya ile barışık olan Türkiye bugün herkesle kavgalıdır. Üçüncü sorun toplumsal barışımız dinamitlendi. Bu ülkeye barış ve huzuru getireceğiz. Dördüncü sorun ekonomi, çivisi çıktı ekonominin. Doları kontrol edemiyorlar. mevcut yöneticiler yakayı tefecilere kaptırmış durumda. Mevcut yönetim halka değil rantiyeye çalışıyor.

"ÇOCUKLAR HANGİ SINAVA GİRECEK BİLMİYORLAR"

Beşinci sorun alanımız eğitim. Anneler babalar çocukları hangi okula hangi sınava girecek bilmiyorlar. 16 yılda 14 kez eğitim politikası değişti. Fikri, vicdanı hür nesiller yetiştirmek istiyoruz."

"GEL BURAYA MUHARREM İNCE"

Güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Motorları maviliklere süreceğiz, 25 Haziran'da Allah'ın izniyle bunu yapacağız. Seçim bildirgesi için toplantı yapacağız. Kopyacıdan siyaset adamı olmaz. İstedikleri kadar kopyalasınlar. Vicdani hür nesilleri kim yetiştirecek, öğretmen. Bu sorunları çözmek için bir öğretmen sorunları çözmek istiyor. Çaba sarf etmek istiyor. Muharrem İnce, eski bir öğretmen. Gel buraya Muharrem İnce."

İNCE: "BEN ERDOĞAN'DAN 5 AY KIDEMLİYİM"

Muharrem İnce'nin açıklamarından satır başları:

"Hep söylediniz parti başkanından cumhurbaşkanı olmaz. Parti üyesinden cumhurbaşkanı olmaz. Ben de bu görüşünüze katıldım. 24 Haziran'da Allah'ın izini milletin isteğiyle cumhurbaşkanı olacağım. Sadece CHP'lilerin değil, sadece bu salonda bulunanların değil. 80 milyonun herkesin AK Partililerin, MHP'lilerin, Kürtlerin, Türklerin, alevilerin, sünnilerin herkesin cumhurbaşkanı olmak için. Onun için 15 yaşında 79 ara seçimlerinde sokaklara afiş asmaya çıkmış ve 39 yıl CHP'nin rozetini taşımış biri olarak ben tarafsız bir cumhurbaşkanı olacağım ve rozetimi size emanet ediyorum."

Kılıçdaroğlu da CHP rozetini kendisine teslim eden İnce'ye Türk bayrağı rozeti taktı.





İnce konuşmasına şöyle devam etti:

"Kardeşim dediğinin evine helikopter gönderenden, kendinden başka hiçbir şey düşünmeyenden bu millete fayda gelmez. Bu iki parti başkanına iyi bak. Kim kendini, kim milleti düşünüyor. 24 Haziran'da fetret dönemini birlikte bitireceğiz. Cumhurbaşkanı tektir. AK Parti'nin CHP'nin olmaz. Partisiz olur. Şimdi bana diyor ki; senin tecrüben yeter mi devleti yönetmeye. Ben 3 Kasım 2002'de milletvekili oldum. Sayın Erdoğan Mart 2003'te oldu. Ben ondan 5 ay kıdemliyim. Askere gitseydik, ben çavuş o onbaşı olurdu. Ne tecrübesi? Grupbaşkanvekilliği yapmışım. 1 Mart 2003 tezkeresinde oy kullanmış milletvekiliyim. Sayın Erdoğan milletvekili olduğu gün Meclis'e geldi, parmak izini kullanamadı. Bülent Arınç yardımcı oldu. Bir günlük milletvekili iken başbakan oldu. 16 yıllık milletvekilinden cumhurbaşkanı yapmayacaksınız, öyle mi?

"DANİSKASINI YAPARIM"

Diyorsanız ki diploman var mı, o yeter mi? Meydanlarda ekonomi, tarım, doş politika, eğitim konuşacağız diye bekliyorum. Ama karalama kampanyasına girişeceklerse daniskasını yaparım. Tercihim birincisi. Ben meydanlarda entelektüel bir tartışma yapmak istiyorum. Ama başka türlü tartışmaya da varım. tercihinizi siz yapacaksınız. CHP'ye genel başkan olamadım, Türkiye'ye cumhurbaşkanı olamadın diyorlar. Tayyip Erdoğan Beyoğlu'na belediye başkanı olamadı, cumhurbaşkanı oldu. Abdullah Gül Erbakan'a karşı kaybetti genel başkan olamadı ama cumhurbaşkanı oldu.

"AZİZ MİLLETİM İÇİN ÇALIŞACAĞIM"

Terör nereden gelirse gelsin en kararlı bir şekilde mücadele edeceğiz. Bu ülkeyi soyanlara terörü destekleyenlerle Allah'ın huzurunda söz veriyorum, sonuna kadar mücadele edeceğim. Bugün benim doğum günüm, 54 yılı geride bıraktım. Aziz milletimizin refahı için çalışacağım.

"HER BABAYİĞİDİN HARCI DEĞİL"

Dünya demokrasi tarihine önemli bir not şeklinde düşen Adalet Yürüyüşü'nü gerçekleştirdiği için genel başkanı ayakta alkışlamanızı rica ediyorum. Kendisine karşı aday olmuş, eleştirmiş bir kişiyi cumhurbaşkanı adayı yapmak her babayiğidin harcı değildir.

AKP FETÖ ortaklığı cumhuriyeti rotasından çıkarmıştır. AYM anayasayı bir kenara itmiştir. Ekonomi dış müdahalelere açıktır. Genelkurmay Başkanı siyasetin talepleriyle meşgul. Birbirini dinlemeyen güvenmeyen birlikte yaşama isteğini kaybetmiş bir insan topluluğu olduk. Memletek yalan rüzgarıyla yönetiliyor. Sıvasız evlerden feryatlar yükseliyor. Pasaportumuzun değeri yok. Sözde dünya lideri hergün bağırıp hakaret ediyor.

AVUKATLARA ÇAĞRI

Nasıl bir cumhurbaşkanı olacağımı anlatayım. Bir insanı anası, babası ve öğretmeni kıskanmaz. Öğrencilerim hepsinde payım olduğunu düşünüyorum ve gurur duyuyorum. Bunlar 14 sene üniversite sorularını çaldırdılar, FETÖ ile birlikte. Sizin sorularınızı çaldırmayacağım. Sadece soruları mı? Sınavda soruyu çalan sandıkta oyu çalar. Bugünden uyarıyorum. Bu ülkenin değerli avukatları, 50 bin avukat cübbelerinizi 24 Haziran'da arabalarınızda tutun. Her an sizi YSK'nın önüne çağırabilirim. Hazine'den parayı çaldırmayacağız. Cumhurbaşkanı olduğumda Saray'a mı Çankaya'ya mı giderim? Sarayı bu ülkenin en akıllı evlatlarına vereceğim, bilim yuvası yapacağım. Hepimiz sokaklarda gezmeye bedel ödemeye hazır mıyız?

Gençlere bir sözüm daha olsun. Kamuda yükselme... Öyle bir kritere bağlayacağız ki 100 yıl kimse değiştiremeyecek. Kimsenin mezhebine, başörtüsüne bakmayacağız. Kimsenin Kürtlüğüyle Türklüğüyle ilgilenmeyeceğiz. Kamuda yükselmeyi adil yapacağız. Veterinerden TÜBİTAK Başkanı yapmayacağız. Parti il başkanından hakim savcı yapmayacağız. Cumhurbaşkanı olarak beni yargılayamayacak bir yargıcın ne işi var orada? Önce adaleti kuracağız, hukuk devletini yeniden tesis edeceğiz. Yarın saat 14.00'te Yalova'da ilk mitingimizi yapıp Yalovalılarla helalleşiyorum.

Birazdan Birinci Meclis'in önüne gideceğiz. 13.30 gibi Sayın Tezcan seçim startını verecek. Uygun olan arkadaşlarımızı birinci Meclis'in önüne bekliyoruz."