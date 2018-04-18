İşte CHP'nin Cumhurbaşkanlığı seçimi adayı

AK Parti – MHP ittifakının sürpriz erken seçim kararı sonrası, CHP ilk olarak Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için çalışmalara başladı.

Erken seçim ihtimalini gözardı eden CHP, “ Nasıl olsa daha 1,5 yıl var “ diyerek, 6 ay önce yapılacak yerel seçim için adaylara yoğunlaşmıştı.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı için “ Ben de aday olabilirim “ derken, önüne gelen anketlerde Erdoğan’a karşı hiç şansı olmadığını biliyordu.

Amacı, böyle diyerek kimsenin adaylık için öne çıkmamasını sağlamaktı. Kılıçdaroğlu erken bir parti içi yarışmanın, partiye zarar getireceğini düşünüyordu. Kılıçdaroğlu 2. turda sağdan ve kürtlerden de oy alabilecek bir aday arayışı içindeydi.

İlk günden beri, Kılıçdaroğlu’nun kafasında olan isim, CHP İstanbul milletvekili İlhan Kesici’ydi.

Uzun yıllar devlet bürokrasinde görev yapan İlhan Kesici siyasetin mektebi sayılan Devlet Planlama Teşkilatı’nda müsteşarlık yaptı. Kesici daha sonra merkez sağdaki ANAP milletvekili olarak parlementoya girdi.

Kılıçdaroğlu, CHP’yi merkeze yaklaştırma politikası çerçevesinde, Kesici’yi partiye davet edip milletvekili yaptı. CHP ile hızlı bir uyum sağlayan Kesici, parti içinde önemli görevler aldı. İlhan Kesici, ekonomi yanında, dış politakada da geniş bir birikim sahibi.

Sempatik kişiliği ile insanlarla sıcak ilişkiler kuran Kesici’nin bir başka avantajı da ODTÜ’de okurken, rahmetli Alparslan Türkeş'in MHP’nin gençlik örgütlerinde aktif görev yapması. Yani ülkücü çevrelerce de sevilmesi ve saygı duyulması.

Kürt fikir önderlerinin de sevdiği bir isim olan İlhan Kesici, rahmetli Süleyman Demirel’in yeğeni Binhan hanımla evli.

Tüm bu özellikler, İlhan Kesici’yi AK Parti tabanından bile oy alabilecek bir çekim merkezi haline getiriyor.

Bu nedenlerle, Kılıçdaroğlu’nun Kesici’nin adaylığını parti meclisine ve parti tabanına da kolayca kabul ettirmesi ve İlhan Kesici’nin adaylığının en geç 1 hafta içinde ilan edilmesi bekleniyor.

İLHAN KESİCİ KİMDİR ?



İlhan Kesici 22 Kasım 1948, Sivas, Zara'da doğdu.

Babası perakende ticareti yapan bir tüccar, annesi ev kadını.

Çok iyi bildiği yabancı dil: İngilizce

Binhan Kesici ile evli (1994), bir kızları var Aslıhan Kesici (1997)

EĞİTİM DURUMU

İlkokul, Ortaokul ve Liseyi Sivas'ta okudu.

Üniversite: Ankara, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, ODTÜ; Endüstri Mühendisliği, Lisans 1972, Yüksek Lisans 1976

İngiltere, Bradford Üniversitesi, Proje Planlama Merkezi, Kalkınma ve Altyapı Projeleri eğitimi, 1974

İngiltere, Londra, Kraliyet Kamu Yönetimi Enstitüsü, Devlet Yüksek Yöneticiliği eğitimi, 1982

İŞ HAYATI

1972 TC Devlet Demiryolları, TCDD, Araştırma Planlama ve Koordinasyon Dairesi (APK), Dünya Bankası projeleri

1975 Askerlik Hizmeti: 4-aylık kısa dönem,

Ankara Mamak Muhabere Okulu.

1977 TCDD, APK Dairesi, Daire Başkan Yardımcısı.

1979 Devlet Planlama Teşkilatı, DPT, Ulaştırma-Haberleşme Sektörü, Uzman.

1981 Devlet Planlama Teşkilatı, Daire Başkanı.

1984 Devlet Planlama Teşkilatı, Koordinasyon Başkanı-Genel Müdür.

1985 Avrupa Topluluğu (AB) Nezdinde Türkiye Daimi Temsilci (Büyükelçi) Yardımcısı, Ekonomik İlişkiler

1987 Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşar Danışmanı.

1991 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI,MÜSTEŞAR

1991 Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Üyesi.

1995-1999 TBMM, 20. Dönem, Bursa Milletvekili,

NATO Parlamenterler Asamblesi Türk Grubu Üyesi

Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu

2007-2011 TBMM, 23. Dönem, İstanbul Milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP).

Dış İlişkiler Komisyonu Üyesi.

NATO Parlamenterler Asamblesi Türk Grubu Üyesi

2015-2019 TBMM, 25 ve 26. Dönem, İstanbul Milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, Türkiye Delegasyonu Üyesi