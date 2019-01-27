İşte CHP'nin merak edilen İzmir adayları

CHP MYK, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.
CHP MYK'da belediye başkan adaylarının isimleri MYK üyelerinin onayına sunuldu.
CHP MYK'ya İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer'in sunulmasının ardından İzmir'in ilçelerinin belediye başkan adayları belli olmaya başladı.
Menemen: Serdar Aksoy
Çeşme: Ekrem Oran
Balçova: Ali Çalkaya
Urla: Burak Oğuz
Buca: Aydoğan Hepdemirgil
Bornova: Olgun Atilla
Karabağlar: Muhittin Selvitopu
Konak: Abdül Batur
Narlıdere: Utku Gümrükçü
Çiğli: Ali Engin
Bayraklı: Cevat Durak
Foça: Fatih Gürbüz
Dikili: Adil Kırgöz
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