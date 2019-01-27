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  4. 27 Ocak 2019 16:12

İşte CHP'nin merak edilen İzmir adayları

CHP lideri Kılıçdaroğlu liderliğinde toplanan CHP MYK'da İzmir'in ilçeleri için konuşulan adaylar belli oldu.

İşte CHP'nin merak edilen İzmir adayları
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CHP MYK, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

CHP MYK'da belediye başkan adaylarının isimleri MYK üyelerinin onayına sunuldu.

CHP MYK'ya İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer'in sunulmasının ardından İzmir'in ilçelerinin belediye başkan adayları belli olmaya başladı.

Menemen: Serdar Aksoy

Çeşme: Ekrem Oran

Balçova: Ali Çalkaya

Urla: Burak Oğuz

Buca: Aydoğan Hepdemirgil

Bornova: Olgun Atilla

Karabağlar: Muhittin Selvitopu

Konak: Abdül Batur

Narlıdere: Utku Gümrükçü

Çiğli: Ali Engin

Bayraklı: Cevat Durak

Foça: Fatih Gürbüz

Dikili: Adil Kırgöz

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