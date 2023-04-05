İşte CHP'nin türbanlı milletvekilleri! İkisi tamam, 4 kişi daha geliyor

Bay Kemal, muhafazakar kesimlerle barışmaya kararlı. Meclis'e 6 türbanlı vekil sokmaya karar veren Kılıçdaroğlu, 2 isim tespit etti, 4 isim daha arıyor.

Tarihi 14 Mayıs seçimlerine 39 gün kala, CHP Lideri Kılıçdaroğlu, türbanlı milletvekilleri için düğmeye bastı.

2 aday için karar veren Kılıçdaroğlu, 4 isim üzerinde çalışıyor. 6 türbanlı aday da seçilmeleri garanti sıralardan aday gösterilecek.

Seçilen ilk isim, CHP Parti Meclisi üyesi 30 yaşındaki Sevgi Kılıç.

İşte Özgeçmişi:

1993 yılında Beykoz’da doğdu. Anne adı Seyyare, baba adı Turan’ dır.

İlk ve orta öğrenimini Beykoz’da tamamladı.

2016 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ nden mezun oldu. Amerika’ da Harriet Fulbright College’ da ve İngiltere’ de EC Brighton’ da ingilizce dil eğitimini tamamladı.

İstanbul Barosu’na kayıtlı avukat olarak mesleki faaliyetlerini sürdürmekte olup; Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde eğitimine devam etmektedir.

Beykoz Gençlik Kolları'nda siyasi hayatına başlayan Kılıç, Beykoz Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 31 Mart 2019 yerel seçiminde Beykoz meclis üyesi adayıdır.

25-26 Temmuz’da yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 37. Olağan Kurultayı’nda Parti Meclisi Üyesi olarak seçildi.

Bir diğer türbanlı aday ise, Manisalı genç bir gazeteci, 28 yaşındaki Nur Batu.

1995 Manisa'da doğan Nur Batu, İlk, Orta ve Lise öğrenimini Manisa'da tamamladı. Atatürk Üniversitesi Gazetecilik Bölümünden mezun oldu.

Yeniçağ Gazetesi Manisa Temsilcisi olarak çalıştı.

Manisa Kent Konseyi Yönetim Kurulu Üyesidir.

İstiklal Gazetesi Ankara Temsilcisi olarak çalışan Nur Batu parlamentoyu takip etmekte ve 'Meclis Kulisi” başlıklı köşe yazıları yazmaktadır.

Şimdi sırada 4 türbanlı aday daha var. Bakalım bu kişiler kim olacak..

HABER3 ÖZEL