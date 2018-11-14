İşte CHP'nin yerel seçimlerdeki İstanbul formülü

CHP'de önceki gün yapılan MYK toplantısı sonrası, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İstanbul Yerel Yönetimler Masası'nın, Kemal Kılıçdaroğlu'na bir sunum yaptıkları belirtildi.



Milliyet gazetesinden Şevket Yaman'ın haberinde, Kılıçdaroğlu'na, İstanbul'un 39 ilçesinde çıkarılan aday profilleri hakkında bilgi verildiği ve AK Partili ilçelerde 'popüler' adayların ö plana çıkarılmasının değerlendirildiği kaydedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kazanılması için AK Partili belediyelerdeki oyun artırılmasının zorunluluk olarak görüldüğü belirtilirken, milletvekillerinden Mahmut Tanal'ın Sultanbeyli'den, Sezgin Tanrıkulu'nun Esenyurt'tan, Mehmet Bekaroğlu'nun Ümraniye'den, eski milletvekili Berhan Şimşek'in Bağcılar'dan aday gösterilebileceği yorumlarının yapıldığı kaydedildi.



CHP'nin İstanbul Büyükşehir ve ilçe adaylarını, diğer tüm adayları belirledikten sonra açıklayacağı da belirtiliyor.