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  4. 29 Mayıs 2017 17:53

İşte Erdoğan'ın A Takımı

AK Parti'nin yeni MYK'sını yeni sözcü olan Mahir Ünal açıkladı.

İşte Erdoğan'ın A Takımı
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AK Parti'nin yeni MYK'sı belli oldu. Parti sözcülüğüne Mahir Ünal getirildi.

AK Parti’nin yeni sözcüsü MKYK toplantısı sonrasında açıklama yaptı. İşte Ünal’ın sözlerinden satır başları:

Yeni MYK’mızı sizlerle paylaşacağım…

AK Parti Genel Başkan vekili Binali Yıldırım

Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı

Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş

Seçim işlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun

Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal

Dış ilişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Mehdi Eker

Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık

Yerel yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya

Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz

Fatih Şahin

İnsan haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı

Mali ve İdari İlişkiler’den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Vedat DEmiröz

Çevre Şehir ve kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan

Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ

Genel Sekreter Abdülhamit Gül

Parti Sözcüsü Mahir Ünal

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