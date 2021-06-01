İşte Erdoğan'ın Süleyman Soylu yerine getirmeyi düşündüğü isim

Gazeteci Barış Yarkadaş, KRT TV'de Gürkan Hacır'ın sunduğu programda Erdoğan'ın Süleyman Soylu yerine bakanlık görevine getirmeyi düşündüğü ismi açıkladı.

KRT TV'de Gürkan Hacır'ın sunduğu Şimdiki Zaman programında organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in videolarında dile getirdiği konular masaya yatırıldı.

Gazeteci Barış Yarkadaş, Sedat Peker'in açıklamalarının hedefindeki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bakanlıktaki geleceği ile ilgili bomba bir kulis bilgiyi paylaştı.

ERDOĞAN, SÜLEYMAN SOYLU'NUN YERİNE SELAMİ ALTINOK'U GETİRECEK!

Yarkadaş, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Süleyman Soylu - Sedat Peker tartışmasının durulmasının ardından İçişleri Bakanlığı görevine Süleyman Soylu'nun yerine eski İçişleri Bakanı AKP Erzurum Milletvekili Selami Altınok'u getirmeyi düşündüğünü açıkladı.

SELAMİ ALTINOK'A ADI PEKER HABERİNDE GEÇİRİLMİŞTİ

AKP Erzurum Milletvekili Selami Altınok'un adı Anadolu Ajansı'nın gündeme getirdiği "Sedat Peker'e verilen koruma kararı belgelerinde FETÖ izi tespit edildi" haberinde geçirilmiş imzasının olduğu belge sosyal medyada paylaşılmıştı.

AA'nın paylaştığı koruma belgesini imzalayanlar arasında Selami Altınok'un adı da 'İl Emniyet Müdürü' sıfatıyla yer alıyordu.

AA'nın servis ettiği Selami Altınok'un adının geçirildiği haber operasyon olarak algılanmıştı.

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