İşte FETÖ’nün siyasi ayağını ortaya çıkaracak sorular

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ‘nün siyasi ayağı ile ilgili tartışmalar devam ederken CHP Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, 2009 ve 2012 ila 2015 arasında yapılan yasal değişikliklerle FETÖ’nün önünün nasıl açıldığını sorguladı. İki ayrı soru önergesi hazırlayan Kılınç, FETÖ’nün siyasi ayağı ile ilgili önemli soruları gündeme getirdi.

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, biri Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, diğeri ise TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un yanıtlaması istemiyle iki ayrı yazılı soru önergesi verdi.

Kılınç, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a yönelttiği soru önergesinde Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un gündeme getirdiği ve kamuoyunda “Dursun Çiçek Yasası” olarak bilinen yasa ile FETÖ’nün TSK’ya yönelik kumpaslarının önünü açılmasını sağlayan yasal değişikliklerde kimlerin imzasının bulunduğunu sordu.

7 Ocak 2009 tarihinde dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla hükümet tasarısı olarak TBMM’ye sunulan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun tasarısının 26 Haziran 2009’da Genel Kurul’daki görüşmeleri sırasında gece yarısı saat 00:59'da AKP milletvekilleri tarafından iki ayrı önerge verilmişti. Önergelerle askeri şahısların sivil mahkemelerde yargılanmasının önü açılmış, ardından FETÖ mensubu hakimler tarafından Albay Dursun Çiçek tutuklanarak cezaevine gönderilmişi.

CHP Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, yazılı soru önergesinde TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a şu soruları yöneltti:

07 Ocak 2009 tarihinde TBMM’ye sunulan Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun tasarısında dönemin başbakanı ile birlikte imzası bulunan Bakanlar Kurulu üyeleri kimlerdir?

26 Haziran 2009 tarihinde gece yarısı saat 00:59'dan itibaren TBMM Genel Kurulu’nda Hükümet tasarısının görüşülmesi sırasında verilen iki önergede imzası bulunan milletvekilleri kimlerdir?

CHP’li Kılınç, FETÖ’nün siyasi ayağı ile ilgili ikinci soru önergesini, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarından yanıtlanması talebiyle verdi.

2012 ila 2015 yılları arasında Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve Subay Sicil Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikleri gündeme getiren Kılınç, bu değişiklikler ile FETÖ mensuplarının Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde normal terfi bekleme sürelerinden önce yüksek rütbelere gelmesinin sağlandığını ifade etti.

Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a şu soruları yöneltti:

9 Mayıs 2012’de 926 Sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu 112. Maddesinde yapılan değişiklik ile askeri personelin 15 yıllık mecburi hizmet süresi 10 yıla indirilmiştir. Mayıs 2012 ila Temmuz 2016 arasında kaç subay bu düzenlemeden yararlanarak emekli olmuştur?

11 Şubat 2014’te 926 Sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 54. Maddesinde yapılan değişiklik ile TSK’daki terfiler 1 yıl öne çekilerek 4 yıllık albaylar ve 3 yıllık generaller Yüksek Askeri Şura’da görüşülecek terfi listesine eklenmiştir. 15 Temmuz darbe girişimine kadar geçen sürede bu düzenlemeden yararlanarak kaç subay terfi etmiştir? Terfi eden subayların kaçı 15 Temmuz darbe girişiminde yer aldıkları gerekçesiyle yargılanmıştır? Bu düzenlemeden yararlanarak terfi eden kaç subay 15 Temmuz darbe girişiminden sonra TSK’dan ihraç edilmiştir?

TSK’daki terfilerin 1 yıl öne çekilmesini düzenleyen 926 Sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 54. Maddesinde yapılan değişiklikten yararlanarak 2014 yılındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında bir yıl erken terfi edip tuğgeneralliğe terfi eden subaylar arasında 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı basan Tuğgeneral Semih Terzi ile Marmaris’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kaldığı otele baskın düzenleyen Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş de bulunmakta mıdır?

30 Aralık 2015'te 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa eklenen ‘Geçici Madde 39’ ile 28-30 yılını tamamlayan albaylara 30-70 bin lira fazla ikramiye verilerek gönüllü emeklilik hakkı tanınmıştır. 15 Temmuz 2016’ya kadar bu haktan yararlanarak emekli olan subay sayısı kaçtır? Terfi ettirilerek emekli olan subayların yerine atanan subaylardan kaçı 15 Temmuz darbe girişimine katıldığı gerekçesiyle yargılanmıştır, kaçı 15 Temmuz darbe girişiminden sonra TSK’dan ihraç edilmiştir?

