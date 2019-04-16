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  4. 16 Nisan 2019 15:45

İşte İstanbul'da İmamoğlu ile Yıldırım arasındaki son oy farkı

31 Mart yerel seçimlerinin üzerinden 15 gün geçti ve İstanbul’da oy sayımları Maltepe'de hala sürüyor. İşte 16 Nisan Salı saat 15:45 itibariyle İstanbul'daki son durum...

İşte İstanbul'da İmamoğlu ile Yıldırım arasındaki son oy farkı
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Yerel seçime ilişkin olağan itiraz süreci sona erdi. AK Parti'nin İstanbul seçimlerinin yenilenmesi için yapacağı başvuru bekleniyor.

AK Parti, "tam kanunsuzluk" gerekçesiyle İstanbul'da seçimin iptali için olağanüstü itiraz başvurusunda bulunacak. Bunun için Maltepe'de yeniden sayım işleminin tamamlanması bekleniyor.

Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde devam eden oy pusulularının sayımlarında şu ana kadar bin 89 sandıktan 742 sandığın sayıldığı ve oy sayım işlemlerinin 2 kuruldan 12 kurula çıkartıldığı öğrenildi.

Bu arada, dün gece geç saatlerde ara verilen oy sayım işlemleri sabah erken saatlerde yeniden başladı.

Birleştirme tutanaklarının kesinleşmesinden sonra AK Parti'nin olağanüstü başvuru için bir haftalık süresi var.

Öte yandan, YSK olağan itiraz sürecinde Artvin Yusufeli, Denizli Honaz ve Kırıkkale Keskin'de seçimin yenilenmesine karar verdi.

Toplam  6 HDP'li Başkan'a KHK ile ihraç edildikleri için mazbata verilmemesi de kararlaştırıldı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin AK Parti'nin Maltepe'de yaptığı itiraz üzerine YSK, bin 89 sandıkta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ait oy pusulalarının tekrar sayılmasına karar vermişti.

Seçimler bittiğinde fark 20.388'di. Bakın bu fark şu anda ne oldu?

16 NİSAN SALI

Ekrem İMAMOĞLU : 4.169.963
Binali YILDIRIM : 4.156.136
FARK: 13.827
Sayılmayan sandık sayısı: 80

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