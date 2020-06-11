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  4. 11 Haziran 2020 07:55

İşte MHP'li Kılavuz'un, CHP'li Özel'e attığı yumruk!

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz tarafından saldırıya uğradığını açıklamıştı, o anlara ait görüntüler de ortaya çıktı.

İşte MHP'li Kılavuz'un, CHP'li Özel'e attığı yumruk!
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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel saldırıya dair açıklamasında, “Tabii o arkadan saldırı fevkalade üzücüdür. Muhatabı olduğum için üzüntülüyüm. Bir milletvekilinin bir başka birine bırakın arkadan saldırması, şiddeti çağrıştırması utanç vericidir. Şans eseri yara almadan kurtulduk” dedi.

Özel bir milletvekili arkadaşının da Kılavuz’a müdahale ederek kendisini engellediğini de öne sürmüştü. 

Independent Türkçe'den Ali Kemal Erdem söz konusu kişinin CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu olduğunu gösteren bir fotoğraf karesine ulaştı. 

Fotoğraf karesinde Karasu ile Kılavuz arasındaki gergin anlar görülüyor.

Fotoğraf karesiyle ilgili Karasu, olayı doğrulayarak “Hiçbir zaman TBMM çatısı altında şiddetten yana olmadık ve şiddetten beslenmedik ancak iktidar bloğunun partimize yönelik şiddet ve zorbalığına gereken yanıtı vermekten de geri durmayız” dedi.

Şu ana kadar Olcay Kılavuz’dan kavgaya dair bir açıklama gelmedi.

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